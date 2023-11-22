الأردن يعبر عن أمله في أن تكون هدنة غزة خطوة لإنهاء الحرب واستهداف الفلسطينيين- (تدوينة)

عمان- “القدس العربي”: عبرت وزارة الخارجية الأردنية الأربعاء عن أملها في أن تكون الهدنة الإنسانية في قطاع غزة خطوة نحو إنهاء الحرب ووقف التصعيد واستهداف الفلسطينيين وتهجيرهم قسريا.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، في بيان نشرته الوزارة عبر حسابها على منصة “إكس”، على أهمية ضمان إسهام الاتفاق “في تأمين وصول المساعدات الإنسانية الكافية لمناطق القطاع كافة، وبما يلبي جميع الاحتياجات وبما يحقق الاستقرار ويضمن بقاء أهالي غزة في أماكن سكنهم”.

رحبت #وزارة_الخارجية_وشؤون_المغتربين بالجهود التي أفضت للتوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية في قطاع #غزة، مشيدة بالجهود التي بذلتها #دولة_قطر الشقيقة بالشراكة مع #جمهورية_مصر_العربية الشقيقة و #الولايات_المتحدة_الأمريكية. pic.twitter.com/7XqKXunS1I — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) November 22, 2023

وفجر الأربعاء، أعلنت دولة قطر توصّل إسرائيل وحركة حماس لاتّفاق على “هدنة إنسانية” مدّتها أربعة أيام قابلة للتمديد تفرج خلالها الحركة الفلسطينية عن 50 من النساء المدنيات والأطفال الذين تحتجزهم في قطاع غزة مقابل إطلاق سراح “عدد” من النساء والأطفال الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلية.

وجاء البيان القطري عقب إعلانين في وقت سابق الأربعاء، من سلطات الاحتلال الإسرائيلية وحركة “حماس” عن موافقتهما على اتفاق الهدنة.