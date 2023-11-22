سياسة | عربي | الأردن

الأردن يعبر عن أمله في أن تكون هدنة غزة خطوة لإنهاء الحرب واستهداف الفلسطينيين- (تدوينة)

22 - نوفمبر - 2023

فلسطينيون بجانب أنقاض منزل تعرض لغارات إسرائيلية في رفح

حجم الخط
0

عمان- “القدس العربي”: عبرت وزارة الخارجية الأردنية الأربعاء عن أملها في أن تكون الهدنة الإنسانية في قطاع غزة خطوة نحو إنهاء الحرب ووقف التصعيد واستهداف الفلسطينيين وتهجيرهم قسريا.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، في بيان نشرته الوزارة عبر حسابها على منصة “إكس”، على أهمية ضمان إسهام الاتفاق “في تأمين وصول المساعدات الإنسانية الكافية لمناطق القطاع كافة، وبما يلبي جميع الاحتياجات وبما يحقق الاستقرار ويضمن بقاء أهالي غزة في أماكن سكنهم”.

وفجر الأربعاء، أعلنت دولة قطر توصّل إسرائيل وحركة حماس لاتّفاق على “هدنة إنسانية” مدّتها أربعة أيام قابلة للتمديد تفرج خلالها الحركة الفلسطينية عن 50 من النساء المدنيات والأطفال الذين تحتجزهم في قطاع غزة مقابل إطلاق سراح “عدد” من النساء والأطفال الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلية.

وجاء البيان القطري عقب إعلانين في وقت سابق الأربعاء، من سلطات الاحتلال الإسرائيلية وحركة “حماس” عن موافقتهما على اتفاق الهدنة.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

الأردن: المتسلل الذي قتلته إسرائيل “ليس مواطنا”
منذ 5 ساعات
جامعات الأردن: الطالب “الأكثر شعبية” في السجن وقبيلة “بني حميدة” تلغي احتفالات خريجيها تضامنا مع غزة- (تدوينة)
2 - يونيو - 2024
الأردن يرسل 40 شاحنة مساعدات إغاثية إلى قطاع غزة
29 - مايو - 2024
“أين قسم أبوقراط النبيل؟”.. سؤال لوزير الصحة الأردني في جنيف: كم عقدا نحتاج لتجاوز كارثة غزة؟
29 - مايو - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية