الأردن يعتبر قتل إسرائيل صحافيين في غزة “جريمة حرب تستوجب محاسبة”

عمان: دان الأردن الثلاثاء قتل إسرائيل خمسة من صحافيي قناة الجزيرة القطرية بينهم مراسلها أنس الشريف وصحافيا سادسا في قطاع غزة، معتبرا أنها “جريمة حرب تستوجب محاسبة مرتكبيها”.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية سفيان القضاة في بيان “رفض المملكة وإدانتها استهداف الصحافيين باعتباره جريمة حرب تستوجب محاسبة مرتكبيها”.

وأضاف “هذه الجرائم بحق الإعلاميين تُعدّ انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب”.

وطالب القضاة المجتمع الدولي بـ”تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، ووقف العدوان الإسرائيلي بشكل فوري، وتوفير الحماية الدولية للكوادر الصحافية والطبية والمنظمات الإنسانية العاملة في غزة”.

وأقر الجيش الإسرائيلي باستهداف أنس الشريف ليل الأحد.

ووصفت قناة الجزيرة القطرية الغارة بأنها “اغتيال مدبر” لأفراد طاقمها وهجوم “جديد وسافر على حرية الصحافة”.

(أ ف ب)