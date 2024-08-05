الأردن يعد مجاله الجوي لهجوم إيراني محتمل على إسرائيل

عمان: قالت هيئة الطيران المدني الأردنية، الإثنين، إن الأردن يستعد لهجوم إيراني محتمل على إسرائيل من خلال مطالبة الطائرات التي تخطط لاستخدام مجاله الجوي بحمل وقود إضافي حتى تتمكن من مغادرة المنطقة إذا لزم الأمر.

وتابعت أنه يجب أن يتم تزويد جميع الطائرات القادمة بالوقود مسبقا يكفي لمدة 45 دقيقة إضافية، وفقا لإشعار السلامة الصادر عن الهيئة. وفي حالة هجوم إيراني على إسرائيل، والذي قد يحدث أيضا في سماء الأردن كما حدث في نيسان/أبريل، سيكون لدى الطائرات وقود كاف لتغيير مسارها في وقت قصير للهبوط في بلد مجاور. ويسري تحذير السلطات الأردنية حتى منتصف ليل غدا الثلاثاء (2100 بتوقيت غرينتش).

كانت إيران قد هددت بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية يوم الأربعاء الماضي في طهران في هجوم نسب إلى إسرائيل.

من جانبها، قالت إسرائيل انها مستعدة لكافة السيناريوهات.

(د ب أ)