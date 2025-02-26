الأردن يعفي الشاحنات السورية من الرسوم والبدلات

عمان: قرر مجلس الوزراء الأردني برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، اليوم الأربعاء، إعفاء الشاحنات السورية من الرسوم والبدلات.

وذكرت قناة المملكة الأردنية أن ذلك يأتي تنفيذا لقرار توحيد الرسوم المفروضة على الشاحنات الأردنية والسورية وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بين البلدين.

وأشارت إلى أن القرار يأتي لمواكبة التطورات في حركة النقل والتبادل التجاري بين البلدين، وكجزء من الدعم الذي يقدمه الأردن للجانب السوري لتسهيل حركة التجارة.

وكان الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة، ينال البرماوي قال إن إعفاء الشاحنات السورية من الرسوم تطبيقا لمبدأ “المعاملة بالمثل” بإعفاء الشاحنات الأردنية من الرسوم عند دخولها سوريا.

وأضاف أن القرار جاء بناء على توافقات بين البلدين، وحرصا من الأردن على دعم سوريا ومساعدتها اقتصاديا، مبينا أن القرار سيساعد في انسياب البضائع وحركة الشحن بين الأردن وسوريا، عبر معبر جابر الحدودي.

(د ب أ)