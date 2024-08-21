الأردن يعلن أنه سيتخذ إجراءات قانونية لوقف “انتهاكات” إسرائيل في القدس

عمان: أبلغ وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن الأربعاء، أن بلاده ستتخذ “كل الإجراءات اللازمة” لوقف “الاعتداءات” الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية المحتلة، وفق ما جاء في بيان رسمي.

وأكّد الصفدي لبلينكن في اتصال هاتفي، وفق ما ذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية، “ضرورة وقف كل الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية، والانتهاكات الإسرائيلية للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة”.

وحذّر من “خطورة هذه الإجراءات التي تقتل كل فرص تحقيق السلام”.

وقال الصفدي إن “الأردن سيتّخذ كل الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات على المقدسات، ويعدّ الملفات القانونية اللازمة للتحرّك في المحاكم الدولية ضد الاعتداءات على المقدّسات التي تشكل خرقا واضحا للقانون الدولي، وتصعيدا خطيرا سيواجهه الأردن بكل السبل الممكنة”.

وأثار دخول وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وحوالى ثلاثة آلاف يهودي الأسبوع الماضي إلى باحات المسجد الأقصى، موجة إدانات عربية ودولية اعتبرت ذلك “استفزازا”.

وأعلن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش الأسبوع الماضي، موافقة إسرائيل على بناء مستوطنة جديدة في منطقة بتير المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، بالقرب من بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة.

وتعترف إسرائيل التي وقّعت معاهدة سلام مع الأردن عام 1994، بإشراف المملكة الأردنية ووصايتها على المقدّسات الإسلامية في القدس.

(أ ف ب)