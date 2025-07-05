الأردن يعلن إحباط محاولة تهريب وثائق من مقر تابع لجماعة الإخوان المحظورة

عمان: أعلنت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم السبت، ان الأجهزة الأمنية الأردنية أحبطت في مدينة العقبة محاولة عدد من الأشخاص تهريب وثائق ومستندات من داخل مقر تابع لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.

ونقلت الوكالة الحكومية عن مصدر قوله إن مدعي عام العقبة قرر، مساء الجمعة، تفتيش موقع نتيجة الاشتباه بممارسة نشاط غير قانوني بداخله، واستخدامه من قبل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.

وقرر مدعي عام العقبة تحويل الملف والأطراف المعنيين بالقضية إلى النيابة العامة في عمان التي تنظر في قضيتين من قضايا جماعة الإخوان المسلمين المحظورة؛ وهي قضية المضبوطات داخل المقرات وقضية الأملاك التابعة لها.

(وكالات)