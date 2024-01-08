الأردن يعلن إصابة أحد كوادره العاملين بالمستشفى الميداني في خان يونس

عمان: أعلن الجيش الأردني، الإثنين، إصابة أحد كوادره العاملين بمستشفاه الميداني الثاني في قطاع غزة، بعيار ناري “مجهول المصدر”، وذكر أن حالته الصحية “مستقرة”.

جاء ذلك في بيان للجيش على موقعه الرسمي، كشف فيه عن إصابة الرقيب شريف جهاد محمد العياصرة، أحد كوادر المستشفى الميداني الأردني في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، برصاص “مجهول المصدر”.

وقال البيان إن الرقيب أصيب بـ”عيار ناري مجهول المصدر في الفخذ الأيمن، أثناء أداء مهامه الإنسانية في المستشفى”.

وأضاف أنه “تم إجراء الإسعافات اللازمة للمصاب”، مشيرا إلى أنه “سيتم إجراء عملية استئصال للمعدن، واستكشاف للشرايين والأعصاب”.

بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الاثنين عن إصابة الرقيب شريف جهاد محمد العياصرة، أحد مرتبات المستشفى الميداني الأردني الخاص/٢ خان يونس جنوبي قطاع غزة، بعيار ناري مجهول المصدر… pic.twitter.com/uJlSBZDzky — Jordan TV-التلفزيون الأردني (@JrtvMedia) January 8, 2024

وأفاد الجيش في بيانه أن حالة الرقيب “مستقرة”، مؤكدا عدم وجود أضرار مادية بالمستشفى، وأن “الطواقم الطبية العاملة في قطاع غزة مستمرة في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية وتأدية واجبها الإنساني للأهل والأشقاء في القطاع”.

وتأسس المستشفى الميداني الأردني في خان يونس في نوفمبر الماضي/ تشرين الثاني الماضي بعد نحو شهر من بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع، رافعا بذلك عدد مرافق المملكة الطبية الأردنية داخل الأراضي الفلسطينية إلى 5.

وفي نوفمبر الماضي، تعرض المستشفى الأردني الميداني الأول (تأسس عام 2009) الواقع في مدينة غزة لاستهداف إسرائيلي، ما أدى إلى إصابة 7 من العاملين فيه.

(الأناضول)