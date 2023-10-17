الأردن يعلن إلغاء زيارة بايدن والقمة الرباعية التي كانت مقررة الأربعاء

عمان: قرر الأردن عدم عقد القمة الرباعية التي كانت ستجمع الملك عبدالله الثاني، عاهل الأردن، بالرؤساء الأمريكي جو بايدن والفلسطيني محمود عباس والمصري عبدالفتاح السيسي في عمان والتي كان مقررا عقدها اليوم الأربعاء، بحسب ما ذكر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مساء الثلاثاء.

وقال الصفدي لقنوات إعلامية، إن “زيارة الرئيس بايدن إلى عمّان (الأربعاء) والقمة الرباعية التي كانت ستعقد في عمان، لن تعقد الآن”.

وأشار إلى أنه “بعد التشاور مع أشقائنا الفلسطينيين و أشقائنا في مصر وبعد الحديث مع الولايات المتحدة قررنا عدم عقد هذه القمة لأننا إذا عُقدت هذه القمة نريد أن تنتج مخرجا واحدا لا ثاني له وهو وقف الحرب واحترام إنسانية الفلسطينيين وإيصال ما يستحقون من مساعدات”.

وتابع الصفدي أنه “بما أن ذلك لن يكون متاحا (الأربعاء) قررنا عدم عقد هذه القمة، على أن تعقد القمة في الوقت الذي يكون قرارها وقف الحرب ووقف هذه المجازر ووقف سفك الدم ووقف تلك الحرب وهذا العدوان الذي يدفع المنطقة برمتها إلى الهاوية”.

(د ب أ)