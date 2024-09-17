الأردن يتسلّم جثمان منفذ عملية الكرامة: سنواصل جهود الإفراج عن محتجزين جراء الحادثة

لندن- “القدس العربي”: أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية تسلّم المملكة جثمان منفذ عملية معبر الكرامة، الشهيد ماهر الجازي. مؤكدة مواصلة “جهود الإفراج عن مواطنين محتجزين (لدى إسرائيل) جراء حادثة اللنبي”.

#الآن .. مشاهد خاصة للجزيرة من تسليم جثمان #ماهر_الجازي لعشيرته من قبل السلطات الأردنية سيُصلى عليه في مسجد الحسينية الكبير في معان ظهر اليوم .. وتتوقّع العشيرة مشاركة ضخمة جداً وأعداد كبيرة موجودة بالفعل الآن في محيط منزله

وفقاً لما قاله لي شقيق الشهيد pic.twitter.com/qsLOu76Pmi — رضا ياسين Reda Yasen (@RedaYasen2021) September 17, 2024

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” عن الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة قوله “إن الوزارة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة، تواصل جهودها للإفراج عن المواطنين الأردنيين مصلح العودات، وحسين النعيمات المحتجزين جراء حادثة إطلاق النار التي وقعت في الجانب الفلسطيني من جسر الملك حسين الذي تسيطر عليه إسرائيل، في الثامن من شهر أيلول الجاري”.

انه يوم الوفاء ، في وطننا عريس سيتم تشيع جثمان شهيدنا البطل #ماهر_ذياب_الجازي اليوم في معان بعد صلاة الظهر .

اليوم سيكون كل اعلام العالم واعلام العدو مصوب نحو جنازة الحويطي البطل 🇯🇴💚 pic.twitter.com/Lt8Dj1hooG — أنس الجمل (@Anas_A_Aljamal) September 17, 2024

وكان الجازي وصل الى المعبر في شاحنته وترجّل منها وأطلق النار في اتجاه قوات الأمن الإسرائيلية في الجانب الآخر من المعبر الذي تسيطر عليه إسرائيل.

وأعلنت الخارجية الأردنية أن “الحادث عمل فردي”.

وجاء الهجوم النادر حدوثه على المعبر الحدودي وسط تصاعد وتيرة العنف في الضفة الغربية المحتلة حيث نفّذ الجيش الإسرائيلي خلال لاأسابيع الماضية عمليات عسكرية واسعة النطاق وسط استمرار الحرب المستعرة على قطاع غزة منذ أكثر من 11 شهرا.

ويستخدم الفلسطينيون معبر الكرامة المعروف أيضا باسم جسر الملك حسين وجسر اللنبي للسفر إلى الأردن أو منه إلى الخارج. ويدير المعبر حراس أمن من شركة خاصة إلى جانب قوات الأمن الإسرائيلية.

(وكالات)