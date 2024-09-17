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الأردن يتسلّم جثمان منفذ عملية الكرامة: سنواصل جهود الإفراج عن محتجزين جراء الحادثة

17 - سبتمبر - 2024

مظاهرة في عمان ترفع صور منفذ عملية الكرامة ماهر الجازي، 13 سبتمبر 2024- رويترز

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لندن- “القدس العربي”: أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية تسلّم المملكة جثمان منفذ عملية معبر الكرامة، الشهيد ماهر الجازي. مؤكدة مواصلة “جهود الإفراج عن مواطنين محتجزين (لدى إسرائيل) جراء حادثة اللنبي”.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” عن الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة قوله “إن الوزارة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة، تواصل جهودها للإفراج عن المواطنين الأردنيين مصلح العودات، وحسين النعيمات المحتجزين جراء حادثة إطلاق النار التي وقعت في الجانب الفلسطيني من جسر الملك حسين الذي تسيطر عليه إسرائيل، في الثامن من شهر أيلول الجاري”.

وكان الجازي وصل الى المعبر في شاحنته وترجّل منها وأطلق النار في اتجاه قوات الأمن الإسرائيلية في الجانب الآخر من المعبر الذي تسيطر عليه إسرائيل.

وأعلنت الخارجية الأردنية أن “الحادث عمل فردي”.

وجاء الهجوم النادر حدوثه على المعبر الحدودي وسط تصاعد وتيرة العنف في الضفة الغربية المحتلة حيث نفّذ الجيش الإسرائيلي خلال لاأسابيع الماضية عمليات عسكرية واسعة النطاق وسط استمرار الحرب المستعرة على قطاع غزة منذ أكثر من 11 شهرا.

ويستخدم الفلسطينيون معبر الكرامة المعروف أيضا باسم جسر الملك حسين وجسر اللنبي للسفر إلى الأردن أو منه إلى الخارج. ويدير المعبر حراس أمن من شركة خاصة إلى جانب قوات الأمن الإسرائيلية.

(وكالات)

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  1. يقول محمحد حسن/حيفا:
    سبتمبر 17, 2024 الساعة 11:09 ص

    رحم الله الشهيد وهو مع الابرار في عليين . شاهدت وجه والدة الشهيد اقسم اني رايت وجه مريم العذراء ام عيسى في نورها وجمال عزتها وكبرياؤها ، هذه هي ام الشهيد الاردني البطل الخالد ماهر الجازي المكمل لمسيرة البطل الخالد صاحب الكرامة وبطلها الاول مشهور الجازي، هذه الام مثال العزة ككل امهات شهداء غزة وفلسطين ، نعم هذه هي امهاتنا الكبار العظام بشموخهن وكبرياؤهن وعزتهن ، نعم هكذا هي امهاتنا ، كل الاجلال والاكرام لك يا اجمل الامهات .المجد والخلود لشهداءنا الابرار. يحيا الشعب الاردني توأم الشعب الفلسطيني.

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  2. يقول اويس الاردن:
    سبتمبر 17, 2024 الساعة 12:15 م

    نتمنى له الرحمه والمغفرة
    انه رجال قل فيه الرجال

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  3. يقول فصل الخطاب:
    سبتمبر 17, 2024 الساعة 2:19 م

    الله أكبر على الشهيد البطل ماهر الجازي الأردني الحر الشريف ابن الشرفاء قبيلة الحويطات الذين يقارعون المحتل الصهيوني الأمريكي البريطاني الألماني الغربي اللعين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️💪🚀🐒

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