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 الأردن يعلن عن اكتشاف نقش هيروغليفي للملك المصري رمسيس الثالث

منذ 11 دقيقة

وزيرة السياحة الأردنية، لينا عناب، خلال مقابلة مع رويترز في عمان. 27 أكتوبر2024

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عمان: أعلنت وزيرة السياحة والآثار الأردنية لينا عناب، يوم السبت، بحضور عالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس عن اكتشاف أثري جديد في جنوب شرق محمية وادي رم، جنوبي الأردن، يتمثل في نقش هيروغليفي لقدماء المصريين، يحمل ختماً ملكياً (خرطوش) يعود للملك المصري رمسيس الثالث (1155-1186 ق.م).

وأكدت عناب أهمية هذا الاكتشاف، كونه أول نقش يتم اكتشافه على الأراضي الأردنية، مبينة أنه يحمل دلالة كبيرة، ويعد دليلاً مادياً على العلاقات التاريخية بين مصر القديمة والأردن، ومنطقة الجزيرة العربية بشكل عام، بحسب وكالة الأنباء الأردنية “بترا”.

وقالت:”هذا الاكتشاف يعتبر إضافة نوعية للنقوش الموجودة في الأردن”، لافتة إلى أن الأردن مكتبة مفتوحة، ولديه إرث غني جداً في ما يخص النقوش، إذ يعدّ هذا النقش الهيروغليفي إضاءة وإضافة مهمة جداً لموضوع التراث الكتابي في الأردن.

وأشارت الوزيرة الأردنية إلى أن الإعلان النهائي عن الاكتشاف سيكون بعد الانتهاء من جميع الأبحاث والدراسات التي ستتيح الوصول إلى الوصف الكامل لهذا الكشف الأثري.

من جانبه، عبّر الدكتور حواس عن سعادته بالمشاركة بإعلان وزارة السياحة عن هذا الاكتشاف الأثري المهم في منطقة وادي رم، والمتمثل في العثور على اسم الملك رمسيس الثالث.

وأوضح أن الاكتشاف الأثري أظهر وجود “خرطوشين” يحملان اسم الملك رمسيس الثالث؛ إذ يشير الخرطوش الأول إلى اسمه عند الولادة، والثاني إلى اسم العرش، والذي يعلن فيه أنه ملك مصر العليا والسفلى.

وأكد أن العثور على اسم الملك رمسيس الثالث بجنوب الأردن مهم جداً، مشيراً إلى ضرورة تنفيذ حفائر منظمة في الموقع، لأنه من الممكن اكتشاف أشياء مهمة جداً تظهر العلاقات التاريخية بين الأردن ومصر منذ أكثر من 3000 سنة.

(د ب أ)

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