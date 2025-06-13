الأردن يغلق معبر الملك حسين مع الضفة بعد إجراء إسرائيلي مماثل

عمان: أغلق الأردن، الجمعة، “معبر جسر الملك حسين” (اللنبي من الجانب الإسرائيلي) الحدودي مع الضفة الغربية المحتلة أمام حركة السفر، في إجراء مماثل من جانب تل أبيب.

جاء ذلك في بيان للأمن العام قال فيه إن “إدارة الجسور (تتبع له) أعلنت إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين بعد إعلان إغلاقه من الجانب الآخر (الإسرائيلي)”.

ودعا البيان مستخدمي الجسر إلى “عدم التوجه للمنطقة لحين إعلان إعادة فتحه أمام الحركة من جديد، توفيرا لوقتهم وجهدهم”، وفق البيان ذاته.

وإلى جانب معبر جسر الملك حسين، يرتبط الأردن مع إسرائيل بمعبرين آخرين هما الشيخ حسين (نهر الأردن من الجانب الإسرائيلي)، ووادي عربة (إسحاق رابين)، بينما لم يصدر بيان بشأنهما.

وفي وقت سابق الجمعة، قررت هيئة الطيران المدني الأردني إغلاق المجال الجوي للمملكة مؤقتا، تحسبا لتصعيد بالمنطقة.

جاء ذلك بعد أن أطلقت إسرائيل فجر الجمعة، هجوما واسعا على إيران أسمته “الأسد الصاعد”، قصفت خلاله أهدافا نووية بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين وعلماء.

(الأناضول)