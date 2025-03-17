سياسة | عربي | الأردن

الأردن يقرر استمرار العمل في معبر حدودي مع سوريا على مدار 24 ساعة

17 - مارس - 2025

معبر جابر-نصيب الحدودي بين الأردن وسوريا

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عمان: قررت وزارة الداخلية الأردنية وبالتنسيق مع الجهات المعنية إدامة العمل في مركز حدود جابر مع سوريا على مدار 24 ساعة يوميا، اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

ووفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الاثنين، يأتي هذا القرار بعد التنسيق مع الجانب السوري واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة باستمرارية العمل بكفاءة وتوفير كافة التسهيلات اللوجستية والأمنية لضمان سلاسة الحركة على المركز الحدودي.

وأشارت إلى أنه بذلك القرار تصبح ساعات العمل في معبر حدود جابر متوافقة مع مركز حدود العمري مع المملكة العربية السعودية.

ويهدف القرار الذي يتزامن مع قرب حلول عطلة عيد الفطر التي من الممكن أن تشهد زيادة في حركة المسافرين، إلى تسهيل الإجراءات المتعلقة بمغادرة المسافرين ونقل البضائع وتقليل فترات الانتظار.

ويسهم القرار في دعم وتعزيز التبادل التجاري وتنشيط الحركة الاقتصادية بين الأردن وسوريا، حيث يشهد المركز خلال الفترة الحالية حركة شحن كثيفة وحركة نشطة للمسافرين.

(د ب أ)

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