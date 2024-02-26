الأردن ينزل جوا مساعدات في غزة بـ 4 طائرات إحداها تابعة للجيش الفرنسي- (صور وفيديوهات)

عمان: أعلن الجيش الأردني الاثنين أنه قام بأربعة إنزالات جوا لمساعدات إنسانية على قطاع غزة إحداها بطائرة تابعة للجيش الفرنسي.

وجاء في بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية أن القوات المسلحة الأردنية نفّذت الاثنين، “4 إنزالات جوية تحمل مساعدات لأهل غزة”، بتوجيهات من العاهل الأردني عبدالله الثاني.

وأضاف أن “4 طائرات من نوع C130 إحداها تابعة للقوات المسلحة الفرنسية” نفّذت الإنزالات.

وأوضح أن المساعدات تشمل “مواد إغاثية وغذائية من ضمنها وجبات جاهزة عالية القيمة الغذائية، تخفيفاً عن معاناة أهالي القطاع جراء ما يتعرضون له من أوضاع صعبة نتيجة الحرب” المتواصلة منذ أكثر من4 أشهر.

وتابع البيان “هذه الإنزالات الجوية استهدفت بشكل رئيسي إيصال المساعدات للسكان بشكل مباشر وإسقاطها على طول ساحل قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب”.

وأشار إلى أن “مشاركة طائرة فرنسية يعد تأكيداً على دعم الجهود الأردنية الإنسانية” لمساندة غزة و”عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين”.

مدير الاعلام العسكري العميد الركن مصطفى الحياري يكشف تفاصيل أكبر عملية إنزال جوي أردني استهدفت السكان في قطاع غزة في مؤتمر صحفي بقاعد الملك عبدالله الثاني الجوية في منطقة الغباوي#غزة #فلسطین #الجيش_العربي #هنا_المملكة pic.twitter.com/zuXXWFMkq5 — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) February 26, 2024

نفذت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أربعة إنزالات جوية تحمل مساعدات لأهل غزة بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة#غزة #فلسطين #الأردن #الجيش_العربي #القوات_المسلحة_الأردنية #هنا_المملكة pic.twitter.com/khRsH4IMsr — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) February 26, 2024

🚨الجيش الاردني يرسل مساعدات جويه لفلسطينpic.twitter.com/400K0I82bc — اوبزيرفر | (@B667i) February 26, 2024

وبذلك، بلغت عمليات الإنزال التي أعلن عنها الجيش الأردني منذ بدء الحرب في غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، 16 عملية. وخصّصت عمليات الإنزال السابقة للمستشفى الميداني الأردني وواحدة لنحو 800 شخص محاصرين داخل كنيسة القديس برفيريوس بحي الزيتون في مدينة غزة عشية عيد الميلاد.

وأعلن الجيش الأردني الأربعاء الماضي أن طائرة تابعة له قامت بإنزال مساعدات “طبية عاجلة” في غزة بالتعاون مع بريطانيا.

وشاركت هولندا مع الأردن بإنزال مساعدات في السادس من شباط/فبراير، كما شاركت فرنسا مع الأردن في الخامس من كانون الثاني/يناير بإنزال 7 أطنان من المساعدات الإنسانية والصحية في قطاع غزة.

وقالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في السابق إن عمليات الإنزال تتمّ بالتنسيق معها.

واندلعت الحرب بعدما نفّذت حماس هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل أكثر من 1160 شخصا غالبيّتهم مدنيّون، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات إسرائيليّة رسميّة.

كما احتُجز خلال الهجوم نحو 250 رهينة تقول إسرائيل إنّ 130 منهم ما زالوا محتجزين في قطاع غزّة، ويُعتقد أنّ 31 منهم لقوا حتفهم.

وردا على الهجوم، تعهّدت حكومة الاحتلال الإسرائيلي بـ “القضاء” على حماس التي تحكم غزة منذ 2007 وتُصنّفها إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي “منظّمة إرهابية”. وتردّ إسرائيل على الهجوم بقصف مدمّر على قطاع غزّة وبعمليّات برّية منذ 27 تشرين الأول/أكتوبر ما تسبّب بمقتل 29782 فلسطينياً، غالبيتهم العظمى مدنيّون، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس.

(وكالات)