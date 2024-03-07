الأردن ينفذ مع دول أخرى 9 إنزالات لمساعدات شمال غزة- (فيديو)

عمان: أعلن الجيش الأردني، الخميس، تنفيذ 9 إنزالات جوية مشتركة مع عدد من الدول، لمساعدات إغاثية شمال قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مثلت تل أبيب إثرها أمام محكمة العدل الدولية بدعوى “الإبادة الجماعية”.

وقال الجيش في بيان: “نفّذت القوات المسلحة الأردنية، الخميس، وبتوجيهات ملكية سامية، 9 إنزالات جوية بالاشتراك مع دول شقيقة وصديقة تستهدف عدداً من المواقع شمالي قطاع غزة”.

وأضاف أنه “اشترك في تنفيذ العملية مع سلاح الجو الملكي، طائرات تابعة لجمهورية مصر العربية الشقيقة، والولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية فرنسا، ودولة هولندا، وبلجيكا”.

وأشار إلى أن “الخطوة تأتي ضمن المساعي والجهود الأردنية المستمرة لإرسال مزيد من المساعدات الطبية والإغاثية والغذائية للأهل في قطاع غزة، بهدف تعويض النقص الحاد في الغذاء والدواء نتيجة استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع”.

وأوضح أن “الجيش الأردني نفذ منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع 29 إنزالا جويا أردنيا، منها 23 إنزالا جويا نفذتها القوات المسلحة بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة“.

في إطار جهود #الأردن للتخفيف من آثار الحرب الدامية على #قطاع_غزة

نفّذت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي اليوم الخميس وبتوجيهات ملكية سامية

(9) إنزالات جوية بالاشتراك مع دول شقيقة وصديقة تستهدف عدداً من المواقع في #شمال_قطاع_غزة pic.twitter.com/Id3pJfuYRv — محمد علاء العناسوه (@alaa_tallaq) March 7, 2024

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء ودمارا هائلا بالبنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفق مصادر فلسطينية وأممية.

(الأناضول)