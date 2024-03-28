الأردن ينفذ 5 إبرارات جوية لمساعدات شمال غزة بمشاركة 3 دول- (صور)

عمان: نفذ الأردن، الخميس، 5 إبرارات جوية لمساعدات إنسانية وغذائية شمال قطاع غزة، بمشاركة مصر والإمارات وألمانيا.
وأفاد الجيش الأردني في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، بأنه نفذ “5 إنزالات جوية حملت مساعدات إنسانية وغذائية، بمشاركة دول شقيقة وصديقة، استهدفت عددًا من المواقع في شمال قطاع غزة”.
ووفق البيان، جرى الإبرار بواسطة طائرتين أردنيتين و3 طائرات من كل من مصر والإمارات وألمانيا.
ولفت الجيش في بيانه إلى ارتفاع عدد الإنزالات الجوية التي نفذها منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 62 إنزالا جويا أردنيا، و104 إنزالات بالتعاون مع “دول شقيقة وصديقة”.
وتقيد إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية، ما تسبب في شح إمدادات الغذاء والدواء والوقود وأوجد مجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين في القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني في أوضاع كارثية.
وخلَّفت الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا؛ ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.
(الأناضول)
ومع ذلك فإن هذه المساعدات تسقط في البحر بعيدا عن مستحقيها في شمال غزة و شاهدنا بعض الفلسطينيين يموتون جراء سقوط المساعدات على رؤوسهم وبعضهم الآخر غرق في بحر غزة سعيا للحصول على هذه المساعدات التي تسقط في البحر، والله يكون في عون الشعب الفلسطيني على هذا الاحتلال الصهيوني النازي الفاشي الدموي ✌️🇵🇸✌️🇵🇸✌️🇵🇸✌️🇵🇸✌️🇵🇸
الأنظمة العربية تريد امتصاص الغضب الشعبي بشتى الوسائل سواء السماح ببعض المظاهرات أو بانزال بعض المساعدات على أهل غزة والتي لا تسمن ولا تغني من جوع بدل من ابطالها لإتفاقيات التطبيع مع العدو .. ولكن إلى متى ؟ ساعة الصفر آتية لا محالة، يوم تستيقظ الشعوب العريية وتفك الحصار عن أهل غزة، وتقتحم حدود فلسطين بعدما تكسر أغلال سجانيها العملاء ..
الحكومات العربية ماتت من الضمير العربي منذ سبع أكتوبر ولم يبقي لها وجود وأسف كل الأسف أنها حقبة من التاريخ سجلت لهذه الأمة بالمواقف المتردية والانحياز إلي التصهين ولم يبقي لي الا أن أقول اف أف أف لك يا حكومات..
هناك أناس وصل بهم السخف والجحود والحقد الأعمى أن ينتقد ولا يرضى مهما فعلت له هل 85 انزال جوي اردني. و196 انزال مشترك ليس له أي أثر إيجابي على اهلنا في غزه اين عقولكم ولا تقارن تلك باعتراض (فتيشات ايران) في أجواء الأردن فلها كامل الحق بالدفاع عن أرضها وسماءها وإن كانت إيران صادقه في هدفها لماذا لم تضرب من لبنان وسوريا التي تحتلهما فذلك اقرب إلى إسرائيل وأدق في الاصابه ولا تنسى أن تضع في صواريخها حشوه تفجيرية وتضرب أهداف استراتيجية موجعه وتحدث إصابات ودمار ..