الأردن ينفذ 5 إبرارات جوية لمساعدات شمال غزة بمشاركة 3 دول- (صور)

عمان: نفذ الأردن، الخميس، 5 إبرارات جوية لمساعدات إنسانية وغذائية شمال قطاع غزة، بمشاركة مصر والإمارات وألمانيا.

وأفاد الجيش الأردني في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، بأنه نفذ “5 إنزالات جوية حملت مساعدات إنسانية وغذائية، بمشاركة دول شقيقة وصديقة، استهدفت عددًا من المواقع في شمال قطاع غزة”.

ووفق البيان، جرى الإبرار بواسطة طائرتين أردنيتين و3 طائرات من كل من مصر والإمارات وألمانيا.

ولفت الجيش في بيانه إلى ارتفاع عدد الإنزالات الجوية التي نفذها منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 62 إنزالا جويا أردنيا، و104 إنزالات بالتعاون مع “دول شقيقة وصديقة”.

وتقيد إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية، ما تسبب في شح إمدادات الغذاء والدواء والوقود وأوجد مجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين في القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني في أوضاع كارثية.

وخلَّفت الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا؛ ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

(الأناضول)