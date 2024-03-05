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الأردن ينفذ 8 إنزالات لمساعدات على غزة مع دول “شقيقة وصديقة”

5 - مارس - 2024

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عمان: أعلن الجيش الأردني، الثلاثاء، تنفيذ 8 إنزالات جوية مشتركة مع دول “شقيقة وصديقة” لمساعدات إغاثية وغذائية في قطاع غزة، واصفا العملية بأنها “الأكبر”.

جاء ذلك وفق بيان على موقعه، قال فيه: “نفذت القوات المسلحة الأردنية اليوم الثلاثاء 8 إنزالات جوية مشتركة مع دول شقيقة وصديقة هي الأكبر منذ بدء عمليات الإنزال حتى اليوم”.

وأضاف بأن ذلك يأتي “استمرارا للتوجيهات الملكية وضمن جسرها الجوي المتواصل لتكثيف المساعدات للأهل والأشقاء في قطاع غزة”.

وأوضح أن عمليات الإنزال “ضمت 3 طائرات من نوع C130 تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، و3 طائرات أمريكية، وطائرة مصرية، وطائرة فرنسية”.

وأشار إلى أن المساعدات الإغاثية والغذائية، استهدفت عددا من المواقع شمال غزة، وتضمنت مواد مقدمة من برنامج الأغذية العالمي.

ولفت الجيش في بيانه إلى أنه نفذ منذ بدء “العدوان” الإسرائيلي على القطاع 28 إنزالا جويا، 15 منها بالتعاون مع دول “شقيقة وصديقة”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء ودمارا هائلا بالبنية التحتية وكارثة إنسانية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب “إبادة جماعية”.

(الأناضول)

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  1. يقول Palestine is a 🔥🔥 never be divided with any colonizers:
    مارس 5, 2024 الساعة 2:24 م

    هذا أقل من الواجب… أسرتنا العربيه والإسلامية وتدمر. وبعض الأنظمة العربية تحافظ علئ علاقتها بالكيان وكذلك الحفاظ علئ القواعد الاستعمارية الصهيوامريكانبيريطنوفرنسيالماني
    كرامتنا بوحدتنا. والتخلص منها الإستعمار وقواعده

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  2. يقول فصل الخطاب:
    مارس 5, 2024 الساعة 4:05 م

    لماذا لا تفتحون الحدود الأردنية والمصرية يا عينيا مع فلسطين يا أبو العينين رغم أنف عص البيت الأسود الصهيوني الأمريكي التي تحمي عصابة الشر الصهيونية التي عاثت فسادا ودمارا و تقتيلا في الشعب الفلسطيني منذ 1948 🇵🇸🤕💪🚀👹🚀👹🚀

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