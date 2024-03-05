الأردن ينفذ 8 إنزالات لمساعدات على غزة مع دول “شقيقة وصديقة”

عمان: أعلن الجيش الأردني، الثلاثاء، تنفيذ 8 إنزالات جوية مشتركة مع دول “شقيقة وصديقة” لمساعدات إغاثية وغذائية في قطاع غزة، واصفا العملية بأنها “الأكبر”.

جاء ذلك وفق بيان على موقعه، قال فيه: “نفذت القوات المسلحة الأردنية اليوم الثلاثاء 8 إنزالات جوية مشتركة مع دول شقيقة وصديقة هي الأكبر منذ بدء عمليات الإنزال حتى اليوم”.

وأضاف بأن ذلك يأتي “استمرارا للتوجيهات الملكية وضمن جسرها الجوي المتواصل لتكثيف المساعدات للأهل والأشقاء في قطاع غزة”.

وأوضح أن عمليات الإنزال “ضمت 3 طائرات من نوع C130 تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، و3 طائرات أمريكية، وطائرة مصرية، وطائرة فرنسية”.

وأشار إلى أن المساعدات الإغاثية والغذائية، استهدفت عددا من المواقع شمال غزة، وتضمنت مواد مقدمة من برنامج الأغذية العالمي.

ولفت الجيش في بيانه إلى أنه نفذ منذ بدء “العدوان” الإسرائيلي على القطاع 28 إنزالا جويا، 15 منها بالتعاون مع دول “شقيقة وصديقة”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء ودمارا هائلا بالبنية التحتية وكارثة إنسانية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب “إبادة جماعية”.

(الأناضول)