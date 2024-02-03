الأردن ينفي مشاركته في الهجمات الأمريكية داخل العراق- (بيان)

عمان: نفى الجيش الأردني، السبت، مشاركة سلاح الجو الملكي التابع له، في غارات نفذتها القوات الأمريكية على أهداف داخل العراق.

جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية في البلاد على لسان مصدر عسكري، في رده على تقارير صحافية، ادعت مشاركة سلاح الجو الأردني في الغارات الأمريكية.

وقال المصدر العسكري، إن “سلاح الجو الملكي الأردني لم يشارك في الغارات الجوية التي نفذتها القوات الجوية الأمريكية داخل الأراضي العراقية”.

وأضاف: “لا صحة للتقارير الصحافية التي تم تداولها صباح هذا اليوم (السبت) حول مشاركة طائرات أردنية في العمليات التي نفذتها طائرات أمريكية داخل العراق”.

وأشار المصدر، إلى أن “القوات المسلحة الأردنية تحترم سيادة العراق الشقيق”.

ونوه بـ”عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الأردن مع الدول العربية كافةً”.

ووفق ذات المصدر، طلبت القيادة العامة للقوات الأردنية، “المواطنين عدم تناول الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستقاء المعلومة من مصادرها الرسمية”.

الجيش ينفي المشاركة بالغارات الجوية التي نفذتها القوات الأميركية داخل العراق#بترا #الاردنhttps://t.co/OZGwMnRG7G pic.twitter.com/zdDCrJmWX1 — Jordan News Agency (@Petranews) February 3, 2024

وفي وقت سابق السبت، أعلنت الخارجية العراقية، عبر بيان، استدعاء القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة في بغداد، لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية بشأن “الاعتداء الذي طال مواقع عسكرية ومدنية” في البلاد.

كما أوضحت الحكومة العراقية أن “العدوان أدى إلى ارتقاء 16 شهيدا، بينهم مدنيون، إضافة إلى 25 جريحا، كما أوقع خسائر وأضرارا بالمباني السكنية وممتلكات المواطنين”.

وليل الجمعة، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه “بتوجيه مني ضربت القوات الأمريكية أهدافًا في منشآت بالعراق وسوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له لمهاجمة قواتنا”.

وتأتي الضربات الأمريكية ردا على الهجوم الذي تعرضت له قاعدة أمريكية عند الحدود الأردنية السورية قبل أيام، وأسفر عن مقتل 3 جنود وإصابة 25 آخرين، حيث حمّلت واشنطن “المقاومة الإسلامية في العراق” مسؤولية الهجوم الذي وُصف بـ”الأقوى” ضد الولايات المتحدة منذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، وما خلفته من كوارث إنسانية وصحية، تشهد المنطقة على وقعها توترات متصاعدة وضربات متبادلة بين إسرائيل وحليفيها الرئيسيين الولايات المتحدة وبريطانيا مع جماعات مسلحة داعمة لحركات المقاومة بغزة، متمثلة في “حزب الله” اللبناني، وجماعة الحوثي اليمنية، و”المقاومة الإسلامية في العراق” المدعومين من إيران.

(الأناضول)