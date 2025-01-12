الأردن يوقع عقد مشروع تحلية ونقل 300 مليون متر مكعب من مياه البحر سنويا

عمّان: شهد رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان اليوم الأحد، في رئاسة الوزراء، توقيع عقد مشروع تحلية ونقل المياه العقبة- عمان، (مشروع الناقل الوطني) بين الحكومة ممثلة بوزارة المياه والري، وتحالف المستثمرين الذي تقوده شركتا ميريديام وسويز.

ووفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا) يشكل توقيع عقد المشروع مع الشركات المؤهلة استحقاقا مفصليا وضروريا للسير في استكمال إجراءات الغلق المالي ليتم السير بعد ذلك بتنفيذ المشروع على أرض الواقع.

وأشارت إلى أن المشروع يهدف إلى تحلية 300 مليون متر مكعب من مياه البحر سنويا من خليج العقبة وإيجاد حلول مستدامة لنقص المياه، لافتة إلى أن ائتلاف شركتي ميريديام وسويز سيتولى مسؤولية تمويل وتصميم وبناء وتشغيل وصيانة النظام على مدى فترة الامتياز التي تشمل مرحلة البناء و26 عاما من التشغيل، وعند انتهاء فترة الامتياز ستعود ملكية المشروع إلى وزارة المياه والري بالكامل كمقدرات وطنية أردنية.

وأوضحت أن مشروع الناقل الوطني يوفر عند بدء عملياته 300 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب سنويا، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات حوالي أربعة ملايين مواطن، حيث يعد تنفيذ هذا المشروع الحيوي إحدى المبادرات المستدامة الهادفة إلى تقليل الضغط على الموارد المائية الجوفية والسطحية في الأردن، مما يساهم في إعادة تغذية الأحواض المائية المستنزفة بشكل طبيعي وضمان توفير مياه موثوقة للمواطنين في معظم المناطق.

وأفاد وزير المياه والري الأردني رائد أبو السعود، بأن مشروع الناقل الوطني مبادرة وطنية رائدة ستضم واحدة من أكبر محطات التحلية على مستوى العالم ويعد أكبر مشروع للبنية التحتية يتم بناؤه في الأردن على الإطلاق وفي المنطقة.

ولفت إلى أن هذا المشروع سيشمل نظاما متطورا لمنظومة سحب مياه البحر على شاطئ خليج العقبة، وإقامة منشأة تحلية متطورة تعتمد على تكنولوجيا تقنية التناضح العكسي وهي عملية تقنية لتنقية ومعالجة مياه البحر وتحويل المياه المالحة إلى مياه صالحة للشرب، ونظام نقل المياه يمتد لمسافة 450 كيلومترا تقريبا للوصول إلى عمان، بالإضافة إلى محطات ضخ ذات سعة عالية ومكونات للطاقة المتجددة.

(د ب أ)