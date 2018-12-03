الأردن يُنظم مؤتمرا دوليا لدعم القدس والأقصى

عمان: أعلن الأردن، الاثنين، تنظيم مؤتمر دولي لدعم القدس والأقصى، في العشرين من الشهر الجاري، بعنوان “نداء للمسجد الأقصى المبارك الطريق إلى القدس”.

جاء ذلك في بيان صحافي لوزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عبد الناصر أبو البصل، الذي أكد أن المؤتمر يُقام برعاية ملكية، بالتعاون مع مجلس الأمة بشقيه (الأعيان والنواب).

وقال أبو البصل: “إن ما يتعرض له المسجد الاقصى المبارك من انتهاكات واقتحامات وأخطار جسيمة ويومية تستفز مشاعر المسلمين والعرب قاطبة”.

واستدرك: “وقد زادت وتيرة هذه الاعتداءات في الآونة الأخيرة بصورة غير مسبوقة، مما ينذر بوجود خطة مبيتة للسلطة القائمة بالاحتلال لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم إلى ما لا تحمد عقباه”.

وأضاف: “إننا في الأردن وبحكم الوصاية الهاشمية على القدس والمقدسات نيابةً عن الأمتين العربية والاسلامية نجد أنه من واجبنا إطلاع الأمة والعالم أجمع على خطورة ما يتعرض له أقدس مقدساتها أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين من خلال تنظيم مؤتمر دولي”.

وأشار: “إن وزارة الأوقاف وبحكم ولايتها الدينية والإدارية على أوقاف القدس والمسجد الأقصى المبارك دعت إلى تنظيم هذا المؤتمر الدولي الكبير بمشاركة محلية وعربية ودولية واسعة؛ لغايات التباحث والتشاور في سبيل نصرة المسجد الأقصى المبارك والوقوف خلف القيادة الهاشمية في دعم القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية”.

وعلمت الأناضول من مصدر مطلع في وزارة الأوقاف الأردنية بأن تركيا ستكون من أبرز الدول المشاركة في المؤتمر، عبر وفد رفيع المستوى. (الأناضول)