الأردن: 150 مليون دينار خسائر الاقتصاد الوطني سنويا جراء الهجمات السيبرانية

عمان: سجلت خسائر الاقتصاد الأردني جراء الهجمات السيبرانية نحو 150 مليون دينار سنويا، وفقا لرئيس المركز الوطني للأمن السيبراني، بسام المحارمة.

ونقلت قناة “المملكة” الأردنية اليوم السبت عن المحارمة قوله خلال جلسة حوارية عقدها المنتدى الاقتصادي الأردني لمناقشة حالة الأمن السيبراني، إن الخسارة كانت ستكون أضعافاً لولا وجود مؤسسة وطنية معنية بالأمن السيبراني.

وأضاف أن الأردن حقق قفزة نوعية في التصنيف العالمي للأمن السيبراني، حيث انتقل من المركز 71 إلى المركز 27، وهو ما يضعه في القائمة الأولى عالميا الأكثر تقدما في هذا المجال.

وأوضح أن هذا التقدم يعود إلى العمل المتكامل في عدة مجالات أساسية شملت التدابير القانونية، والتدريب التقني، والتنظيم، وتطوير الموارد البشرية، والتعاون الدولي.

وأطلق المركز الوطني للأمن السيبراني المعايير الوطنية الأردنية للأمن السيبراني التي تطبق على المؤسسات كافة، لضمان استمرارية الحماية وضبط المخاطر الإلكترونية.

(د ب أ)