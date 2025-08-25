الأردن.. 5 آلاف طبيب عاطل عن العمل وتوقع ارتفاع العدد لـ9 آلاف

عمان ـ “القدس العربي”:

أكد مدير وحدة القبول الموحد والناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مهند الخطيب، أن الوزارة ماضية في سياستها في خفض أعداد المقبولين في تخصصات الطب وطب الأسنان.

وقال خلال مداخلة له على “راديو هلا” عبر برنامج الوكيل، إن تخفيض أعداد المقبولين في تخصصي الطب وطب الأسنان يهدف إلى تحقيق أمرين رئيسيين، الأول يتعلق بالحفاظ على الطاقات الاستيعابية في الجامعات، والثاني الحد من ارتفاع معدلات البطالة في هذين التخصصين، حيث يوجد حالياً نحو 5000 طبيب عاطل عن العمل، ومن المتوقع أن يرتفع العدد خلال ليصل إلى 9000 خلال العامين المقبلين، مبيناً أن خطورة البطالة في الطب وطب الأسنان تكمن في مساسها بصحة المجتمع.

وأشار إلى أن نسبة أصحاب المعدلات المنخفضة الذين أصبحوا أطباء مهاريين كانت ضئيلة جداً، وهو ملف واجهت الوزارة صعوبة في التعامل معه خلال السنوات الماضية، لافتاً إلى أنه عند إجراء امتحانات مستوى للطلبة الراغبين بالالتحاق بالجامعات الأردنية، كانت المفاجأة بانخفاض مستوى بعضهم، الأمر الذي دفع مجلس التعليم العالي إلى رفع معدل القبول في تخصصي الطب وطب الأسنان إلى 90% منذ العام الماضي.

وبين أن هذا العام يشهد استحداث أكثر من 30 تخصصاً جديداً في مرحلة البكالوريوس في الجامعات الرسمية، إلى جانب 14 تخصصاً في مرحلة الدبلوم المتوسط، وجميعها تخصصات تلبي احتياجات سوق العمل.

وأشارالخطيب إلى أن 85% من الخطط التي يضعها مجلس التعليم العالي على أرض الواقع أثمرت في تجويد المخرجات، والدليل تقدم الجامعات الأردنية سنوياً في التصنيفات العالمية وحصولها على اعتمادات دولية من هيئات عالمية، حيث يدرس في الجامعات الأردنية اليوم أكثر من 52 ألف طالب غير أردني من 113 دولة حول العالم.

من جهة أخرى أوضح الخطيب أن السياسات العامة لقبول الطلبة في الجامعات الأردنية تكفل حق الطالب الأردني بغض النظر عن نتائج الثانوية العامة.

وكشف أن العام الماضي شهد حصول 176 طالباً من حملة شهادة الثانوية العامة البريطانية على معدل 100%، مشدداً على أن العدالة التي تمارسها وزارة التعليم العالي تتمثل في أن طلبة الثانوية العامة الأردنية يتنافسون فيما بينهم، وطلبة الشهادات الأجنبية يتنافسون مع بعضهم، وكذلك الحال بالنسبة للشهادات العربية، وذلك لاختلاف معايير المعادلة واحتساب المعدل.

وأكد أن تخصصات الطب وطب الأسنان والصيدلة ودكتور الصيدلة يتم توزيعها على الدول وفقاً لنسبة المتقدمين من كل دولة.