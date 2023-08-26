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الأرصاد السعودية تصدر “الإنذار الأحمر” في منطقة مكة- (تغريدة وفيديو)

منذ ساعة واحدة

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الرياض: حذر المركز السعودي الوطني للأرصاد، السبت، من أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة في منطقة مكة، تشمل محافظات الطائف وأضم والعرضيات وميسان والكامل حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وأعلن المركز، في منشور عبر حسابه بمنصة إكس (تويتر سابقا) السبت، رفع درجة التنبيه إلى “الإنذار الأحمر” في منطقة مكة وأضم وميسان والطائف.

ودعت مديرية الدفاع المدني الجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

(د ب أ)

 

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