“الأركان الإيرانية” تهدد إسرائيل بضرب بنيتها التحتية إذا ردت عليها

إسطنبول: هددت هيئة الأركان الإيرانية، فجر الأربعاء، إسرائيل بضرب بنيتها التحتية “على نطاق واسع وشامل” إذا ردت على قصفها لها الثلاثاء.

جاء ذلك في بيان نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إيرنا” على موقعها بالعربي.

كما حذرت هيئة الأركان الإيرانية الدول الداعمة لإسرائيل من التدخل المباشر في الصراع.

ولوحت باستهداف “مراكز ومصالح” الدول الداعمة لإسرائيل على مستوى المنطقة.

وإلى جانب الدعم الأمريكي المطلق الذي تحظى به إسرائيل، أعلنت فرنسا تحريك “قدراتها العسكرية في الشرق الأوسط (الثلاثاء) للتصدي للتهديد الإيراني”.

والثلاثاء، أعلنت إيران أنها أطلقت عشرات الصواريخ على إسرائيل (180 بتقدير تل أبيب) ما تسبب في إصابات بشرية وأضرار مادية وإغلاق المجال الجوي، فيما هرع ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ بينما دوت صفارات الإنذار في كامل البلاد.

وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في كلمته خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر (الكابينت)، إن “إيران ارتكبت خطأ كبيرا الليلة (بهجومها على إسرائيل)، وسوف تدفع ثمنه”.

ودوت صفارات الإنذار في عشرات المدن والبلدات بجنوب ووسط إسرائيل، حسب صحيفة “هآرتس” والقناة السابعة العبرية، فيما دعا متحدث الجيش دانيال هاغاري في تصريح متلفز، إلى عدم تداول فيديوهات سقوط الصواريخ الإيرانية.

(الأناضول)