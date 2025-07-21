 “الأزعر الإقليمي”: مرة لسموتريتش وأخرى لترامب.. سفك دماء وتهجير “وفق الخطة” 

“تدير شؤون دولة إسرائيل اليوم حكومة غير سوية”، كتب رون بن يشاي في “يديعوت أحرونوت”. كتب بدم قلبه: “هذا استنتاج لم أتوصل إليه في حياتي كلها”، كشف في مستهل مقاله.

في نظري، بن يشاي محلل عسكري متفوق، ذو شجاعة استثنائية، مهنيته لا تعرف الهوادة، ومعرفته وتجربته لا تقدران بالذهب. في منظور الآراء الإسرائيلي، هو يعبر عن وسط سياسي آخذ في الاختفاء، ما سمي ذات مرة بالرسمي. إذا كان يدعو إلى إسقاط حكومة منتخبة قانونياً، فقد حدث. لا غرو أن صرخته عصفت بالشبكة.

“كل الاحترام”، كتبت له. واكشف هنا أننا أصدقاء.

لكن عندها ثار لدي تفكير مقلق: ماذا لو كان رون مخطئاً؟ ماذا لو كانت القرارات التي يشير إليها ليست ثمرة روح حكم جن جنونه، بل نتاج مسيرة مخطط لها، ممنهجة، مرتبة تؤدي بنا إلى مكان نرفض استيعاب طبيعته؟ ماذا لو تغيرت قواعد اللعب: ما كان يعتبر في المكان مجنوناً أصبح طبيعياً، والعكس صحيح. نتنياهو، المتكيف المطلق، عرف كيف يتعامل مع القواعد الجديدة ويستخدمها لخدمته. الآخرون: غالي بهرب ميارا، وإسحق عميت، وجادي آيزنكوت، والمخطوفون وعائلاتهم، وكثيرون آخرون – مثل ديناصورات، لن ينجوا.

أمس، قررت اللجنة الوزارية بالإجماع تنحية المستشارة القانونية للحكومة. ظاهراً، قرار غير سوي. ما معنى القرار، إذا كان معروفاً مسبقاً بأن محكمة العدل العليا سترفضه، وأن نصف الجمهور على الأقل لا يريده في ذروة حرب. لكن للقرار منطق خاص به: هو يسوغ مسيرة تعطيل مؤسسة المستشار القانوني للحكومة. إن تجاهل وزراء الحكومة فتوى المستشارة يصبح نمطاً سائداً. ستكون هناك التماسات إلى محكمة العدل العليا، لكن قضاة العليا ملزمون باختيار معاركهم. المستشارة تبقى، ومؤسسة المستشار القانوني تنتهي؛ وعندها تولد من جديد، تحت واحد من جماعتهم، وأنماطهم، وقواعدهم. بداية يعطلون الجهاز، وقوته، وعزته. وعندما يكون مستلقياً على الظهر ينزعون الرأس. هذا ما حصل في الشرطة، ووزارة التعليم، ووزارة الاتصالات، ووزارة المواصلات وغيرها؛ وهذا ما سيحصل في “الشاباك”، ولاحقاً في المحكمة العليا وإذا كان بوسعهم، في الجيش الإسرائيلي أيضاً. هذا الجنون سوي تماماً.

نتنياهو مصر على استمرار الحرب، وبالتوازي يضغط لإقرار قانون يسوغ تملص الجماعة الحريدية من الخدمة. هذا ليس منطقياً، يقول مقاتلون قضوا 400 و500 يوم خدمة احتياط منذ أكتوبر 2023. هم مخطئون: استمرار الحرب يستهدف إعفاء نتنياهو من ضغط سموتريتش وبن غفير؛ استمرار التملص من الخدمة يستهدف إعفاءه من ضغط الحاخامين. الهدف واحد: ضمان استمرار ولايته كرئيس وزراء. لم يتولَ في إسرائيل رئيس وزراء تمسك بكرسيه كرئيس الوزراء الحالي. لم يتولَ رئيس وزراء كان منشغلاً بهذا القدر بنفسه، وبمصالحه، وبخيره الشخصي.

إلى أن يصل هذا إلى سياسي آخر متهم بالخطأ وبانعدام السواء: ترامب. بيبي خاصتنا يخاف من ترامب. “المدينة الإنسانية” بين موراغ وفيلادلفيا ألقيت في الهواء لتهدئة السموتريتشيين. بداية، يقام المعسكر؛ ثم يهاجر الجميع إلى إثيوبيا، وتأتي دانييلا فايس بدلاً منهم. MPS و MPZ، حاكما السعودية والإمارات، قالا لترامب لا، فاختفت المدينة؛ بعد ذلك، كانت ضربة لكنيسة في غزة. نتنياهو هاتف ترامب معتذراً، وهاتف البابا أيضاً. إسرائيل لا تضرب مواقع دينية، هذا ما وعد الذي جيشه يدمر كل مسجد في غزة.

السفير الأمريكي هاكابي، ذاك من محاكمة نتنياهو، سافر حتى الطيبة، قرية مسيحية في سفوح من عوفرا إلى أريحا؛ حتى يوضح مكانة الكنيسة في غزة وقربها من قلب رئيسه. السفير المحترم لم يعرف إلى أين يسافر: الشهير من أبناء الطيبة، فخر الطيبة هو سرحان سرحان، الفلسطيني الذي قتل روبرت كندي في 1968، مسيحي صالح. أجريت مع أبيه مقابلة صحافية في القرية، غداة الاغتيال.

بعد الحملة الناجحة في إيران، كان نتنياهو مقتنعاً أنه تلقى موافقة لمكانة أزعر إقليمي. هو سيضرب سوريا، وسيضرب لبنان، وسيضرب إيران. كان الاختبار الأول في سوريا. “جنوب سوريا سيجرد”، أعلن. “لن نسمح لأي قوة بالنزول جنوباً”. سلاح الجو أرسل لقصف رمزي.

لكن ترامب لم يكن راضياً. الشرع، رئيس سوريا المؤقت، هو مرعيه؛ وأردوغان أيضاً. اضطر نتنياهو للتسليم بنزول قوات الشرع جنوباً.

أما في إيران فأيدي إسرائيل مكبلة. ترامب يصر على أن عمله (عملياً، عمل الجيش الإسرائيلي بمساعدة أمريكية) صفى المشروع النووي الإيراني. ويقول: “لم تكن عملية كهذه في الـخمسين سنة الأخيرة”. لا يسمح لنتنياهو بقول إن إيران غير مصفية؛ ولا يسمح له بقول إننا قد نضطر للعمل في إيران مرة أخرى. الرواية أهم من الحقائق، وأهم من إسرائيل. سيحصل نتنياهو على باغز باني كتعويض. مع رؤساء سابقين، عرف نتنياهو كيف يتخاصم، ويجر الأرجل، ويرفض. لكنه أمام ترامب يتملق ويطيع.

ناحوم برنياع

يديعوت أحرونوت 21/7/2025