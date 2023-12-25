الأزمة الاقتصادية تحاصر ولاية السيسي الثالثة.. وحزب معارض يدعوا لحملة شعبية لوقف “الاستدانة وبيع الشركات”

القاهرة- “القدس العربي”:

تمثل الأزمة الاقتصادية أحد أهم التحديات التي يواجهها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ولايته الثالثة، في وقت يتوقع خبراء اقتصاد، اقتراب مصر من تخفيض جديد لقيمة عملتها في ظل شح النقد الأجنبي، وارتفاع سعر بيع الدولار في السوق السوداء.

طرح 50 شركة للبيع

فلم تمر أيام على إعلان الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات، فوز السيسي بولاية ثالثة تمتد حتى عام 2030، حتى خرج رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ليعلن عن أن مؤسسة التمويل الدولية، أنهت الدراسات الخاصة بطرح 50 شركة جديدة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

وبين مدبولي في مؤتمر صحافي، الأربعاء الماضي، أن المؤسسة حددت قطاعات جديدة لإشراك القطاع الخاص فيها منها المطارات والاتصالات والبنوك والتأمين، وتابع: “سنعلن عن الشركات التي بصدد طرحها الفترة المقبلة”.

وأضاف، أن مصر حققت 5.6 مليار دولار حصيلة التخارج من حصص في 14 شركة.

كان مدبولي أعلن في فبراير/ شباط الماضي، أن الحكومة ستطرح 32 شركة مملوكة للدولة على مستثمرين، وللطرح العام في البورصة المصرية على مدار عام حتى نهاية الربع الأول من 2024، في إطار ما يُسمى ببرنامج الطروح الحكومية.

ويضم البرنامج عددا من البنوك الحكومية، بالإضافة إلى شركات تملك وزارة قطاع الأعمال العام حصصاً فيها أو تحوزها بالكامل، وشركات تابعة لوزارة البترول، وأخرى لجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة.

ويأتي برنامج الأطروحات في إطار وثيقة تخارج الدولة من قطاعات اقتصادية بعينها، التي أصدرتها الحكومة المصرية، كأحد الخطوات في برنامج الإصلاح الاقتصادي التي اتفقت عليه مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 3 مليار دولار، الذي تسعى مصر إلى زيادة قيمته إلى 6 مليار دولار.

قرض صندوق النقد

وتسعى مصر إلى زيادة قيمة القرض وطرح شركات مملوكة للدولة للبيع لتوفير النقد الأجنبي في ظل ارتفاع معدل الديون الخارجية إلى مستوى غير مسبوق.

وكشف البنك المركزي المصري، أن إجمالي الدين الخارجي المستحق على مصر نحو 165.3 مليار دولار بنهاية مارس/ أذار الماضي، بزيادة قدرها 9.6 مليار دولار مقارنة بنهاية يونيو/ حزيران 2022.

وجاءت هذه الزيادة، نتيجة للارتفاع في صافي القروض والتسهيلات بقيمة 9.1 مليار دولار، وارتفاع أسعار الفائدة.

وبين البنك المركزي المصري، أن قيمة الديون المستحقة السداد من جانب مصر، تساوي نحو 29.229 مليار دولار خلال العام 2024، تتضمن سداد فوائد بلغت 6.312 مليار دولار، وأقساط ديون تقدر بحوالي 22.917 مليار دولار.

ووفقا للتقرير، يتطلب دفع حوالي 14.595 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024، بينما من المتوقع سداد نحو 14.634 مليار دولار خلال النصف الثاني من نفس العام.

وخلال عام 2026، ستصل قيمة الأقساط والفوائد المستحقة للسداد إلى 22.94 مليار دولار، مقسمة إلى 11.458 مليار دولار خلال النصف الأول من العام، و11.482 مليار دولار خلال النصف الثاني من 2026.

أزمة النقد الأجنبي

وتشهد مصر شح في النقد الأجنبي، وفقد الجنيه المصري جزءا كبيرا من قيمته خلال السنوات الماضية، وسجل سعر صرف الدولار في البنوك 30.90 جنيها، فيما بلغت قيمته في السوق السوداء 52 جنيها.

إلى ذلك اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد معيط وزير المالية الأحد، لمتابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة.

وبحسب بيان للرئاسة المصرية، استعرض وزير المالية الجهود الجارية لتحقيق مستهدفات الموازنة، وخاصة الاستمرار في الحفاظ على الاستقرار المالي في ظل الأزمة العالمية الحالية، بالإضافة إلى العمل على زيادة المعروض من السلع والخدمات من خلال تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية، وتعزيز التنافسية والاستثمار في العنصر البشـرى من خلال زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، إلى جانب تحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى، مع مواصلة الجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم.

ووجه السيسي، بالاستمرار في تطوير الأداء ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات بما يصب في تحسين مؤشرات الموازنة العامة وتخفيض العجز الكلي للموازنة، مع تكثيف العمل في مختلف المشروعات التنموية والخدمية ذات العائد المباشر على المواطنين، وكذلك مواصلة دعم برامج الحماية الاجتماعية، في ضوء وصول عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إلى 22 مليون مواطن بواقع أكثر من 5 ملايين أسرة، في مختلف محافظات الجمهورية، أخذاً في الاعتبار أن الفوائد المتحققة من البرنامج لا تقتصر على توفير المعاش النقدي بل تمتد للعديد من الجوانب الاجتماعية الهامة، ومنها خفض نسبة الأمية بين المستفيدين.

وشدد السيسي على أن الهدف الأساسي من جميع الجهود التي تقوم بها الدولة هو تحسين أحوال المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، وبناء دولة قادرة على توفير جودة حياة لائقة وكريمة، بشكل مستدام، لجميع مواطنيها.

في وقت تحمل المعارضة المصرية، نظام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، المسؤولية عن الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

سياسات الاستدانة

وقال حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إنه يرفض سياسات الاستدانة والخصخصة المنتهجة من قِبل الحكومة، وما يستتبعه من السقوط في “مصيدة الديون” بما ينعكس على القرارات السياسية، حسب وصفه.

ودعا الحزب في بيان أصدره الأحد، كل القوى الاجتماعية والمنظمات المستقلة والأحزاب إلى رفض هذا التوجه والدعوة إلى مؤتمر وطني لوقف الاستدانة وبيع الأصول وتنظيم حملة توقيعات شعبية، تحت عنوان “أوقفوا البيع.. أوقفوا الخصخصة وبيع الأصول.. أعلنوا عن خطة سداد الديون”.

وقال الحزب: لم يمر 48 ساعة على انفضاض موسم الانتخابات الرئاسية وإعلان النتائج، لتعود الحكومة وبأقصى سرعة لاستئناف برنامج بيع أصول مصر والتي طرحتها في وثيقة (ملكية الدولة).

ولفت إلى أن هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أكدت أن برنامج الطروحات جزءًا أصيلا من المبادئ الأساسية للسياسة الاقتصادية للدولة اليوم، وهو ليس مرتبطًا بأزمة أو ظرف معين وإنما أصبح منهج تتبعه الدولة المصرية لتنفيذ خططتها وفي رؤيتها الاقتصادية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار المؤسسي وتحسين بيئة التداول وإعادة هيكلة لبعض الأصول المملوكة للدولة”.

فساد وغياب الشفافية

وتابع: “لقد أدى الفساد وغياب الشفافية والدخول في مشروعات دون دراسات جدوى كافية، إضافة إلى التركيز على الطرق والعقارات وإهمال الزراعة والصناعة والتعليم والصحة وزيادة الواردات بما أدى إلى توريط مصر في فخ الديون والخضوع لشروط صندوق النقد الدولي والمؤسسات والدول الدائنة ومنها بيع الأصول وتحرير سعر الصرف وإلغاء الدعم وإطلاق يد القطاع الخاص وتحرير الأسواق وانسحاب الدولة من المرافق والخدمات العامة ووقف التعيينات وتجميد الأجور. وهو ما بشرتنا به الحكومة من خلال إعلانها عن بحث مضاعفة قرض صندوق النقد الدولي والمزيد من الخضوع لشروط الصندوق وباقي الدائنين”.

وأضاف البيان “لقد أصبحت مصر بفضل هذه السياسات مدينة بأكثر من 385 مليار دولار منها 165 مليار دولار ديون خارجية و220 مليار دولار ديون محلية، والقروض التي حصلنا عليها والدولار يقابله 18 جنيها يتم سدادها في وقت وصل فيه الدولار رسميًا إلى 31 جنيه (ووصل إلى 50 جنيه في السوق السوداء)”.

ونبه البيان إلى أن “كارثة الديون تلزم مصر هذا العام 2023/ 2024 بسداد 42.6 مليار دولار أقساط ديون و36.2 مليار دولار فوائد للديون ولذلك فإن مبلغ الـ5.6 مليار دولار نتيجة بيع الأصول الذي أعلنه مدبولي لا يمثل سوى 13% فقط من الأقساط المستحقة. ولم توضح الحكومة ماذا ستفعل مصر إذا باعت كل أصولها ومن أين نسدد فوائد وأقساط باقي الديون القديمة والديون الجديدة”.

وحذر البيان من أن استمرار الخصخصة جزء من نتائج مصيدة الديون والحكومة لا تقدم حلولاً سوى المزيد من الاستدانة والمزيد من بيع الأصول.

واختتم الحزب بيانه، لذلك فإن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي يرفض الاستمرار في سياسات الاستدانة والخصخصة والتفريط في ثروة الشعب المصري وحقوق الأجيال القادمة.