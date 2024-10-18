الأزمة تتعمق شمال غزة.. طواقم الإنقاذ تحذر من الجوع والقصف والأمم المتحدة تطالب بحماية المدنيين

غزة – “القدس العربي”:

لا تزال الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وخاصة في مناطق الشمال، تتجه إلى الأسوأ، وتنذر بسقوط ضحايا جدد جوعا، بسبب سياسة الحصار المشدد التي تفرضها قوات الاحتلال.

ومن جديد أكد جهاز الدفاع المدني في غزة أن سكان شمالي القطاع يواجهون الحصار والقصف والقتل والتجويع.

وقال محمود بصل الناطق باسم الجهاز، إن قوات الاحتلال ما زالت تمنع دخول طواقمهم للكثير من المناطق التي يتم استهدافها، لافتا إلى أن هناك عشرات المنازل التي تم قصفها على رؤوس ساكنيها، حيث لا يزال هناك عالقون تحت الأنقاض.

وكان مدير الإسعاف والطوارئ شمال غزة فارس عفانة، أكد أن بعض المصابين يلفظون أنفاسهم الآن في المستشفيات بسبب نقص التخصصات، وأن الوضع في شمالي قطاع غزة كارثي، لافتا إلى أن ما يحدث هو إبادة حقيقية، وطالب بالضغط على الاحتلال لإدخال المساعدات إلى مخيم جباليا، وقال “الوضع مأساوي وخارج عن سيطرتنا، ومركبات الإسعاف تواجه صعوبة في التحرك”.

وفي السياق، حذر أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من أن “المجاعة تلوح في الأفق، وهو أمر لا يُحتمل”.

وطالب وفي تصريحات نقلها موقع الأمم المتحدة، بضرورة فتح نقاط العبور إلى غزة على الفور، وإزالة العوائق البيروقراطية، واستعادة القانون والنظام حتى تتمكن وكالات الأمم المتحدة من تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة.

في السياق، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “اوتشا” من أن العمليات العسكرية الإسرائيلية شمال غزة تعرض للخطر الجسيم عشرات آلاف المدنيين، مجددا التأكيد على ضرورة حماية المدنيين شمال القطاع وبجميع أنحائه.

وقال “إن العمليات العسكرية الهجومية شمال غزة تخنق أيضا وصول الناس إلى الإمدادات الأساسية لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك الماء”.

وأوضح أن القتال العنيف وأوامر الإخلاء وفقدان الوصول إلى عدد كبير من منشآت المياه والصرف الصحي والنظافة في شمال غزة، أدت إلى توقف عمل عدد من أنظمة المياه وجمع المياه العادمة.

جدير ذكره أن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، أكد أن التهجير القسري الذي ينفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد جزء كبير من الفلسطينيين في شمال قطاع غزة يمثل “جريمة حرب”، وشدد على ضرورة أن تكون حقوق الانسان في صميم كل المشاورات في الأمم المتحدة، مشيرا إلى أهمية ذلك خاصة في ضوء التطورات بالشرق الأوسط.

يشار إلى أن المؤسسات الخدماتية شمال قطاع غزة أكدت أن منطقة الشمال أصبحت غير صالحة للحياة بسبب قصف الاحتلال للمستشفيات والمرافق الخدماتية، وأكدت أنها تتعرض لحصار مطبق، تمنع بموجبه وصول الأطعمة والدواء، بهدف دفع السكان للنزوح، كما أكدت أن جيش الاحتلال يمنع دخول المياه الصالحة للشرب والسولار لشمال غزة مما يزيد من معاناة السكان، لافتا إلى أنه لا يوجد وقود لتشغيل المستشفيات وسيارات الإسعاف ومحطات ضخ المياه في نلك المناطق.