الأزمة توحد الصفوف… بلديات من الشرق والغرب تقدم المساعدات.. والسلطات تطالب بفتح تحقيق حول كارثة الفيضانات

طرابلس – «القدس العربي»: وحدت الأزمة التي مر بها الشرق الليبي بعد إعصار دانيال، صفوف الليبيين جميعاً، حيث هبوا بعساكرهم وحكوماتهم لمساعدة المتضررين من كارثة العاصفة، كما الحكومتين الموجودتين شرقاً وغرباً في ليبيا اللتين تركتا الصراعات السياسية جانباً لتلتفّا إلى أعمال الإنقاذ والإغاثة لضحايا السيول.

وشهدت 12 بلدية تحركات كثيفة من أجل تقديم الدعم للمتضررين جراء العاصفة “دانيال” في مدينة درنة، شملت قوافل بمساعدات إغاثية وإنسانية، وأيضاً جمع تبرعات، وتوفير أماكن للإيواء.

وأعلنت بلدية جادو استعدادها لاستقبال وإيواء من 45 إلى 50 عائلة من درنة، التي فقدت مساكنها وتوفير الإعاشة لهم، وتسجيل أبنائهم في المدارس، مع تأمين نقلهم من مناطقهم إلى جادو، وفق بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

بينما انطلقت قوافل المساعدات من مواد تموينية وإعاشة ومستلزمات أخرى، من بلديات زوارة والرجبان ووازن والزنتان وزلطن ورقدالين ومصراتة والخمس والرحيبات ونالوت، وفق ما جاء على صفحاتها في موقع “فيسبوك”.

وعكفت جمعية الهلال الأحمر – فرع بنغازي، على جمع تبرعات من أجل متضرري السيول، مشيرة إلى أن مصرف الساحل والصحراء كان أول المتبرعين، وفق بيان.

وعلى صعيد المسؤولين، قال الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، إن جلسة مجلس النواب التي انطلقت بمقر المجلس في بنغازي الخميس، تناقش ميزانية طوارئ مخصصة لمعالجة آثار كارثة العاصفة المتوسطية “دانيال” التي ضربت الشرق الليبي منذ الأحد الماضي، مخلفة أضراراً مادية وبشرية فادحة.

وأضاف، في منشور عبر صفحته في موقع فيسبوك، أن ميزانية الطوارئ هذه مخصصة لمعالجة آثار الكارثة على المتضررين والمدن والمناطق المتضررة، دون أن يضيف مزيداً من التفاصيل.

فيما أعلن رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، تخصيص 10 مليارات دينار للمناطق المتضررة جراء العاصفة المتوسطية. وقال حماد في تصريح صحافي، إن الحكومة خصصت 10 مليارات دينار من ميزانية الطوارئ للمناطق المتضررة من العاصفة دانيال.

وأعلن جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية وصول لجنة الطوارئ والاستجابة السريعة المشكلة من الجهاز إلى المنطقة الشرقية، لحصر المصابين جراء العاصفة.

وستسجل اللجنة المصابين، لتسهيل إجراءات علاجهم في الداخل، وإتمام إجراءات نقل الحالات المستعجلة للعلاج في الخارج، وفق بيان الجهاز على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأجرت اللجنة جولات ميدانية في المراكز والمستشفيات الصحية بدرنة والبيضاء وبنغازي، التي يوجد فيها المرضى المتضررون من الفيضانات والسيول.

وشكَّلت حكومة الوحدة الوطنية مطلع الأسبوع الجاري، لجنة للطوارئ والاستجابة السريعة للتعامل مع العاصفة التي تسبب في سيول وفيضانات عارمة.

وقال رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، إن وزارة التخطيط عند مراجعتها الأوراق الخاصة بعقود صيانة سدي مدينة درنة “أبو منصور ووادي درنة” اكتشفت أن العقود لم تستكمل، على الرغم من تخصيص عشرات الملايين لها.

وأضاف أن الأمر الآن يحقق فيه النائب العام المستشار الصديق الصور، مشيراً إلى استدعاء الأخير مسؤولي التخطيط، لاستيضاح تفاصيل منهم، وفق كلمته في اجتماع حكومة “الوحدة الوطنية الموقتة” أمس الخميس، الذي بثته صفحة حكومتنا.

فيما أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، الخميس، أنه كان من الممكن تفادي سقوط معظم الضحايا جراء الفيضانات التي خلفتها العاصفة المتوسطة المدمرة “دانيال” التي ضربت الشرق الليبي منذ الأحد الماضي.

وقال الأمين العام للمنظمة، بيتيري تالاس، خلال مؤتمر صحافي في جنيف، إنه “كان بالإمكان إصدار إنذارات، لكانت هيئات إدارة الحالات الطارئة تمكنت من إجلاء السكان، ولكنا تفادينا معظم الخسائر البشرية”، مشيراً إلى قلة التنظيم في ظل الفوضى المخيمة في ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي.

واستناداً إلى ذلك، صرّح رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أنه طلب من النائب العام في ليبيا فتح تحقيق شامل في كارثة الفيضانات التي ضربت مدينة درنة.

وطالب، في بيان له، بمحاسبة كل من أخطأ أو أهمل بالامتناع أو القيام بأفعال نجم عنها انهيار سدي مدينة درنة، على أن تنسحب التحقيقات إلى كل من قام بتعطيل جهود الاستغاثة الدولية أو وصولها للمدن المنكوبة، وفق قوله.

وأعلن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، أنه طلب من النائب العام الليبي، فتح تحقيق عاجل في ملابسات انهيار سدَّي درنة، مؤكداً أنه وجّه الأجهزة المعنية بالتعاون الكامل في التحقيق، وفق قوله. وطالبت قيادة حفتر، بدورها، بضرورة فتح تحقيق عاجل بواسطة النائب العام الليبي، في ملابسات كارثة إعصار “دانيال” في مدينة درنة، وذلك بعد انهيار سدين تسببا في ارتفاع عدد الضحايا والمفقودين بشكل كبير.