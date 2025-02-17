الأزهر: يجوز إخراج الزكاة لصالح إعمار غزة- (تدوينة)

القاهرةـ “القدس العربي”:

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أنه يجوز إخراج الزكاة لصالح إعمار غزة، وإيواء أهلها، ولإيصال كافة المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.

وأضاف الأزهر في بيان، أن للمزكي في هذه الحالة أجران، أجر الزكاة وأجر إغاثة الملهوف، ونصرة الحق والعدل، مشددا على ضرورة أن يكون التبرع من خلال الطرق الشرعية والمؤسسات الموثوقة في صرف أموال الزكاة؛ ضمانة لوصوله وتحقيق المطلوب منه.

وتابع المركز: “آن أوان تعمير غزة وإعادة الحياة إليها، وتضميد جراحها، بعد أكثر من 15 شهرا من الحصار والدمار، ودموية وعدوان المحتل، لم يحارب شعب غزة فقط، بل حارب شجرها وحجرها، ماءها وهواءها، بِخسة وفجور لم ير العالم مثلهما من قبل”.

وواصل: “إن إعادة إعمار غزة، وتكاتف أصحاب هذه القضية العادلة في شتى بقاع الأرض؛ لهو واجب الوقت، وهو من أهم حقوق المسلم على أخيه”.

وكانت مصر أعلنت عزمها طرح تصور متكامل لإعادة إعمار قطاع غزة وبصورة تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه.

وفي 4 فبراير/ شباط الجاري، كشف ترامب خلال مؤتمر صحافي جمعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، عن عزم بلاده الاستيلاء على قطاع غزة بعد تهجير الفلسطينيين منه إلى دول أخرى، منها مصر والأردن، وردت الدولتان بإعلان رفضهما أي مخطط لتهجير أهالي القطاع أو تصفية القضية الفلسطينية.