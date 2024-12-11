الأزهر يحذر من انتهازية الصهاينة واستغلال ما تمر به سوريا للسطو على أرضها ومقدراتها- (تدوينات)

القاهرة: استنكر الأزهر انتهازية الصهاينة واستغلالهم ما تمر به سوريا للسطو على أرضها ومقدراتها، مؤكدًا أن هذا الكيان ‏المحتل اعتاد على اغتصاب أراضي دول المنطقة، ونهب ثرواتها، وتسخير مواردها لخدمة مصالحه.

وطالب الأزهر في بيان، العالم ‏العربي والإسلامي باتخاذ مواقف جادة وسريعة، والضغط الدولي من أجل وقف تمدد هذا السرطان وانتشاره في الجسد العربي ‏عضوا تلو الآخر.‏

وقال الأزهر، إنه يتابع التطورات التي تشهدها سوريا، ويتطلع إلى وعي الشعب السوري وأهمية تمسكه بوحدة ‏بلاده ومقدَّراتها، والحفاظ على أرضها وحدودها، وأن يضع السوريون نصب أعينهم هدفا واحدا لا ثاني له هو وحدة الكلمة، وأن ‏يحافظوا على ترابطهم، مثلهم في ذلك كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.‏

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‏ ‏وحذر الأزهر جموع السوريين من مخططات شديدة المكر تراد لتقسيم بلادهم، وكسر شوكتهم، وإغراقهم في مستنقع الصراعات ‏والحروب الأهلية.

وتابع” بعض القوى الشريرة لا تريد لسوريا أن تستقر وتزدهر”، داعيا الشعب السوري إلى الحذر، وألا يغفل لحظة عن الوضع الحرج الذي يمر بها وبالمنطقة، لافتا إلى أن سوريا ذات تاريخ عريق وحضارة ‏راسخة.