الأزهر يحذف بيان “نداء إنقاذ غزة”: قد يؤثّر على مفاوضات الهدنة

القاهرة ـ “القدس العربي”: فوجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بحذف صفحة الأزهر على “فيسبوك” بيانا حمل نداء عالميا لإنقاذ أهل قطاع غزة من الإبادة الجماعية التي يتعرضون لها، سواء بالاستهداف المباشر أو بالتجويع.

وعاد الأزهر وبرر حذف البيان بأنه قد يؤثر على المفاوضات الجارية بشأن إقرار هدنة إنسانية في غزة لإنقاذ الأبرياء.

وقال في توضيح نشره على صفحته على “فيسبوك”، إن المركز الإعلامي للأزهر تابع ما أثير من تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن بيان الأزهر الشريف المتعلق بالأوضاع في غزة، مشددا على أن هذا القرار جاء “انطلاقًا من المسؤولية التي يتحملها الأزهر الشريف أمام الله عزّ وجلّ تجاه قضايا أمتينا العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ونصرة أهل غزة المستضعفين”.

وأكد أنه بادر بسحب بيانه بكل شجاعة ومسؤولية أمام الله حين أدرك أن هذا البيان قد يؤثر على المفاوضات الجارية بشأن إقرار هدنة إنسانية في غزة لإنقاذ الأبرياء، وحتى لا يُتخذ من هذا البيان ذريعة للتراجع عن التفاوض أو المساومة فيها.

وأكد أنه آثر مصلحة حقن الدماء المسفوكة يوميا في غزة، وأملا في أن تنتهي المفاوضات إلى وقف فوري لشلالات الدماء، وتوفير أبسط مقومات الحياة التي حرم منها هذا الشعب الفلسطيني المظلوم.

وكشفت مصادر لـ “القدس العربي”، أن شيخ الأزهر تلقى اتصالات من مسؤولين طالبوه بحذف البيان، تحت زعم أنه سيؤثر على قدرة مصر على لعب دور في المفاوضات الجارية لوقف إطلاق النار في غزة.

وأضافت المصادر أن جملة “أُكلت يوم أُكل الثور الأبيض” التي تضمنها البيان أثارت استياء المسؤولين، باعتبارها تؤكد أن كافة الانتقادات التي تضمنها البيان تقصد الموقف العربي المتخاذل.

وكان الأزهر نشر بيانا على صفحته على “فيسبوك” مساء الثلاثاء، وجّه فيه نداءً عالميًّا عاجلًا، ناشد فيه أصحاب الضمائر الحيَّة من أحرار العالم وعقلائه وحكمائه وشرفائه ممن لا يزالون يتألمون من وخز الضمير ويؤمنون بحرمة المسؤولية الإنسانية، للتحرك الفوري لإنقاذ أهل غزة من المجاعة القاتلة التي يفرضها الاحتلال، مؤكدًا أن التاريخ لم يشهد مثل هذه الوحشية من قبل.

وحذَّر في بيانه من أن الضمير الإنساني اليوم يقف على المحك، بينما يُقتل آلاف الأطفال بدم بارد، ومن ينجو منهم يلقى حتفه جوعًا وعطشًا، وسط نفاد الدواء وتوقف المراكز الطبية عن إنقاذهم من موت محقق.

وشدّد البيان على أن الاحتلال البغيض يمارس تجويعا قاتلا ومتعمدا لأهل غزة المسالمين وهم يبحثون عن كسرة من الخبز الفتات أو كوب من الماء، وأن استهدافه بالرصاص الحي أماكن إيواء النازحين ومراكز توزيع المساعدات الإنسانية والإغاثية لهو جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان.

وأكد أن كل من يدعم هذا الكيان بالسلاح أو يشجعه بالقرارات والكلمات المنافقة شريك في الجريمة، وسيحاسبهم الحكم العدل والمنتقم الجبار يوم لا ينفع مال ولا بنون، وعلى هؤلاء الذين يساندونهم أن يتذكروا الحكمة الخالدة “أُكلنا يوم أُكل الثور الأبيض”.

ودعا الأزهر القوى الفاعلة والمؤثرة إلى التحرك العاجل لوقف هذه المأساة والتصدي لهذا الكيان الوحشي وإرغامه على وقف عمليات القتل الممنهجة، وإدخال المساعدات وفتح الطرق لعلاج المرضى والمصابين، الذين تفاقمت حالتهم نتيجة استهداف الاحتلال للمرافق الصحية والمستشفيات، في انتهاك صارخ لكل الشرائع السماوية والمواثيق الدولية.

وقال في بيانه إنه يبرأ إلى الله من الصمت العالمي المريب تجاه ما يحدث في غزة، وهو تقاعس مخزٍ وتواطؤ مرفوض.

كما جدد رفضه لأي دعوة لتهجير أهل غزة، محمّلاً الداعمين للعدوان مسؤولية الدماء والأرواح التي تُزهق، داعيًا المسلمين في كل مكان للتضرع إلى الله بالدعاء لنصرة المظلومين.