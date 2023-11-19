“الأزهر” يدعو أحرار العالم لفضح إرهاب إسرائيل في غزة

القاهرة: دعا الأزهر الشريف في مصر، السبت، “أحرار العالم” لفضح الإرهاب الذي تمارسه دولة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان للأزهر على منصة فيسبوك، مساء السبت اطلعت عليه الأناضول أدان خلاله “مجزرتي مدرستي الفاخورة وتل الزعتر”.

وقال البيان “الأزهر يعزي الفلسطينيين أصحاب الحق والأرض في شهدائهم وشهداءنا ويدعو الله أن يربط على قلوبهم”.

وأكد الأزهر “أن استهداف النازحين الأبرياء في مدرستي الفاخورة وتل الزعتر، والتي راح ضحيتهما مئات الشهداء والمصابين، تعد جرائم غير إنسانية وغير أخلاقية، تُضاف إلى سجلَّات هذا الكيان الدموي الذي لا يعرف معنى الإنسانية والأخلاق والقيم، ولا يفهم سوى لغة القتل والجبروت والاغتصاب والتعدي على حقوق الآخرين”.

ودعا الأزهر كلَّ أحرار العالم للتكاتف في مواجهة إرهاب إسرائيل، ومَن يقف خلفهم، والضغط لوقف هذا “العدوان الأسود” الذي يستهدف الأطفال والنساء والشيوخ والشباب، وفضح “مجازره” المستمرة في حق الفلسطينيين الأبرياء.

وأكد الأزهر أن “كل احتلال إلى زوال، وأن الاحتلال الإسرائيلي سوف يحمل عصاه ويرحل عن أرض فلسطين”.

والسبت، استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين في قصف إسرائيلي لمدرسة الفاخورة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا”، في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وفق مصادر طبية فلسطينية.

كما قصف الجيش الإسرائيلي أيضا مدرسة تل الزعتر في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات، حسب مصادر طبية.

(الأناضول)