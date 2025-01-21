الأزهر يطلق حملة دولية لإغاثة وإعادة إعمار غزة.. وجامعة القاهرة تعلن جاهزية مستشفياتها لاستقبال جرحى العدوان 

القاهرة- “القدس العربي”:

أعلنت مؤسسة الأزهر تشكيل غرفة عمليات لإطلاق حملة دولية لإغاثة غزة وإعادة إعمارها، يشارك فيها أكثر من 80 دولة ومؤسسة.

وأعلن “بيت الزكاة والصدقات” التابع لمؤسسة الأزهر، دخول أول قافلة له إلى قطاع غزة بعد تنفيذ وقف إطلاق النار.

وبيّن أن القافلة تتكون من 200 شاحنة محملة بآلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية العاجلة، التي تشمل خياما وأغطية ومراتب ومواد غذائية؛ تمهيدا لتوزيعها على أهالي القطاع في مخيمات اللاجئين بجميع مدن القطاع؛ إلى حين بدء مرحلة إعمار غزة وعودة النازحين إلى بيوتهم.

ودخل قطاع غزة اليوم الثلاثاء، عبر معبري كرم أبوسالم والعوجة، 280 شاحنة مساعدات إنسانية منها 25 شاحنة وقود.

وقال مصدر في الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، إن عدد الشاحنات التي دخلت قطاع غزة منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بلغ 1770 شاحنة منها 110 شاحنة وقود.

وأضاف المصدر أن هناك نحو 4000 شاحنة جاهزة للدخول تباعا إلى القطاع.

إلى ذلك، اصطفت شاحنات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على طريق الإسماعيلية، استعدادا للتحرك نحو معبر رفح البري، ضمن القافلة التاسعة التي ينظمها التحالف لدعم قطاع غزة.

وتضم القافلة عددا كبيرا من الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، التي تحمل مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية، بهدف تلبية احتياجات المتضررين في قطاع غزة.

وشارك في تجهيز القافلة كيانات ومؤسسات التحالف الوطني، ليصل إجمالي المساعدات المقدمة منذ بداية الأزمة إلى أكثر من 2619 شاحنة، بما يقرب من 54 ألف طن من المساعدات المتنوعة.

وأكد التحالف الوطني أن هذه القافلة تأتي استمرارا لجهوده في تقديم الدعم المستدام للأسر المتضررة في غزة، مشددا على أن تلك الجهود تعكس التضامن المصري الكامل مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الظروف الصعبة التي يمر بها.

ولفت التحالف إلى أن عملية توزيع المساعدات سيتم تنسيقها مع الجهات المعنية لضمان وصولها إلى مستحقيها بأقصى سرعة وكفاءة، ما يعزز من الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية، سواء على المستوى الرسمي أو المجتمعي.

وفيما يخص الاستعدادات لاستقبال المصابين من أهالي القطاع، أعلنت مستشفيات قصر العيني التابعة لجامعة القاهرة، رفع حالة الطوارئ لاستقبال المرضى والمصابين من قطاع غزة، وتجهيز فرق طبية من مختلف التخصصات بهدف توفير أعلى مستوى من الرعاية الطبية والاستجابة السريعة للحالات التي تحتاج تدخلا طبيا عاجلا، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم الدعم والمساندة لأهالي قطاع غزة.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، جاهزية مستشفيات القصر العيني لاستقبال المرضى والمصابين من قطاع غزة، وتوفير أعداد كافية من الفرق الطبية، وجميع الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة، وتكوين مخزون استراتيجي من الأدوية الإضافية، والمستلزمات الطبية الخاصة بالطوارئ، وتوفير كميات إضافية من أكياس الدم ومشتقاته.

وأضاف أن الجامعة تعمل بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان سرعة نقل المصابين من قطاع غزة وتقديم الرعاية اللازمة لهم فور وصولهم، وتوفير أفضل الخدمات الطبية بأعلى معايير الجودة، مؤكدا ثقته في كفاءة الأطقم الطبية وفرق التمريض والعاملين في مستشفيات قصر العيني وجهودهم المخلصة التي يبذلونها.

من جانبه، قال الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب القصر العيني، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، إن مستشفيات القصر العيني اتخذت حزمة من الإجراءات لتعزيز جاهزيتها لاستقبال الحالات الحرجة من قطاع غزة، من خلال تفعيل خطط الطوارئ بشكل كامل على مستوى جميع المستشفيات، وتجهيز غرف العمليات وأقسام الطوارئ والعناية المركزة لاستيعاب الحالات القادمة من غزة، وتوفير الأطقم الطبية والفنية للعمل على مدار الساعة، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية.