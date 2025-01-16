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الأزهر يعلن جاهزية مستشفياته لاستقبال الجرحى والحالات الحرجة من قطاع غزة- (تدوينة)

16 - يناير - 2025

تامر هنداوي
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القاهرة- “القدس العربي”:  أعلنت مؤسسة الأزهر أن جهودها مسخرة لإغاثة الشعب الفلسطيني.

ودعا الأزهر “كل شرفاء العالم لاستنفار جهود الإغاثة الإنسانية، واتخاذ كافة الإجراءات لسرعة إنقاذ الجرحى والمصابين”، مؤكدًا “تأهيل كل مستشفياته ووضعها على أُهبة الاستعداد لاستقبال الجرحى، وجاهزيتها للتعامل مع الحالات الحرجة، إضافة إلى تكثيف قوافله الإغاثية من خلال بيت الزكاة والصدقات، في إطار الجهود المصرية لدعم الشعب الفلسطيني”.

وحيا الأزهر “صمود الشعب الفلسطيني الأبي، ووفاءه لأرضه وتشبثه بتراب وطنه، ومقاومته، واستبسال الأطفال والنساء والشيوخ والشباب في الدفاع عن وطنهم رغم ما تعرضوا له من إرهاب بشع تجرد من كل تعاليم الدين والأخلاق”، ويهنئهم بنجاح الجهود المصرية القطرية التي أفضت إلى مبادرة وقف العدوان على غزة.

ودعا الأزهر الله عز وجل أن “يجعل دماء الشهداء الزكية خطوة على طريق إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، واستعادة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه وأرضه ومقدراته، مؤكدًا أن أرواح شهداء غزة ستظل محفورة في تاريخ نضالات الشعوب ضد الظلم بكل فخر وشرف، وستظل بمشيئة الله مصدر إلهام في استمرار النضال الفلسطيني المشروع حتى استعادة الحق الفلسطيني كاملا بإذن الله”.

وتوصل الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل للأسرى بين الطرفين سيدخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الجاري، وذلك بعد 15 شهرا من حرب الإبادة في القطاع.

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  1. يقول المنصف:
    يناير 16, 2025 الساعة 7:03 ص

    النفاق سبحان الحي الذي لا يموت اين كنتم وكيف خرجتم سبحان الله العظيم

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  2. يقول المنصف:
    يناير 16, 2025 الساعة 7:06 ص

    اين كنتم وكيف خرجتم سبحان الله العظيم

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  3. يقول ابوعمر:
    يناير 16, 2025 الساعة 8:02 ص

    ياعيب الشوم………الازهر كمان……….سكتو دهرا ..و………………….

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  4. يقول فصل الخطاب:
    يناير 16, 2025 الساعة 3:07 م

    حيا الله أحرار الأزهر الشريف يا ظريف ✌️🇵🇸🙂👋

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