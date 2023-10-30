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الأزهر يهيب بالحكومات العربية والإسلامية  تسخير إمكانياتها وثرواتها لنصرة فلسطين

منذ 33 دقيقة

تامر هنداوي
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القاهرة- “القدس العربي”:

أهاب الأزهر بحكومات الدول العربية والإسلامية بأن يسارعوا لمد يد العون لإخوانهم في فلسطين، وأن يسخروا إمكاناتهم وثرواتهم ومصادر قوتهم لنصرتهم ودعمهم وكف بطش هذا الكيان المغتصب عنهم.

ووجه الأزهر في بيان التحية للمقاومة وأهل غزة “وأنتم تواجهون بأجسادكم النحيلة وصدوركم العارية هذه النيران، يرسلها عليكم جيش إرهابي انتزع الله الرحمة من قلبه، وتجرد من كل معاني الأخلاق والإنسانية، واستباح شتى الجرائم الوحشية؛ من قصف للمستشفيات، وتدمير المساجد والكنائس، وقتل الأطفال والنساء ومراسلي الصحف والمواطنين الأبرياء الذين لا حول لهم ولا قوة”.

وأعرب الأزهر عن تقديره “الموقف الرجولي الشجاع والشهم الذي وقفه أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وهو يدعو، غير خائف ولا مجامل، إلى ضرورة وقف العدوان على الضعفاء والمستضعفين في غزة”.

وشجع الأزهر موقف كل أحرار العالم الذين لم يلتزموا الصمت، وخرجوا لإدانة هذه المجازر الوحشية التي ترتكب في غزة، وطالبوا بوقف العدوان الصهيوني ووضع حد لقتل الأطفال والأبرياء.

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