الأسبوع الجاري.. الشيباني يبدأ زيارات رسمية لقطر والإمارات والأردن- (تدوينة)

أسعد الشيباني، وزير خارجية الحكومة السورية المؤقتة، دمشق في 30 ديسمبر 2024. ا ف ب

دمشق: أعلن وزير الخارجية بالإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني، الجمعة، أنه سيبدأ، الأسبوع الجاري، زيارات رسمية إلى كل من قطر والإمارات والأردن.

وفي منشور عبر حسابه بمنصة إكس قال الشيباني: “سأمثل بلدي سوريا هذا الأسبوع في زيارة رسمية إلى الأشقاء في دولة قطر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية”.

وأضاف: “نتطلع إلى مساهمة هذه الزيارات بدعم الاستقرار والأمن والانتعاش الاقتصادي وبناء شراكات متميزة”.

سأمثل بلدي سوريا هذا الأسبوع في زيارة رسمية إلى الأشقاء في دولة قطر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية. نتطلع إلى مساهمة هذه الزيارات بدعم الاستقرار والأمن والانتعاش الاقتصادي وبناء شراكات متميزة. — أسعد حسن الشيباني (@Asaad_Shaibani) January 3, 2025

والأربعاء الماضي، وصل الشيباني إلى السعودية، في أول محطة خارجية له تلبية لدعوة من نظيره فيصل بن فرحان.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، بالتزامن مع انسحاب قوات النظام السابق من المؤسسات العامة والشوارع، منهية بذلك 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 عاما من سيطرة عائلة الأسد.

ومنذ ذلك الحين، تشهد دمشق زيارات يومية لمسؤولين إقليميين ودوليين، فيما تتلقى الإدارة السورية الجديدة التي تشكلت عقب الإطاحة بنظام الأسد اتصالات من مسؤولين آخرين، في إطار جهودهم لاستكشاف المرحلة الجديدة في البلاد وبناء علاقات مع القيادة الحالية.

(الأناضول)