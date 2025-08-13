الأسرى الأطفال يتعرضون للتنكيل والتحرش والأسيرات يشتكين من الإذلال

غزة – “القدس العربي”:

أكدت جهات فلسطينية مختصة بمتابعة ملف الأسرى، أن سلطات الاحتلال تواصل عمليات التنكيل والقمع بحقهم، بما في ذلك الأسرى الأطفال والنساء.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن إدارة سجون الاحتلال تواصل فرض “إجراءات تنكيلية” بحقّ الأسرى الأطفال، “لا تقل بمستواها عن الإجراءات الانتقامية التي فرضتها بحقّ الأسرى البالغين منذ بدء العدوان على قطاع غزة”.

وأكدت أن المعتقلين الأطفال يتم احتجازهم في زنازين مجردة من أي شيء، وعزلهم بشكل مضاعف، وحرمانهم من زيارة عائلاتهم، وذلك في ضوء استمرار حرمان آلاف الأسرى من زيارة العائلة.

وأشارت إلى أن إدارة “سجن مجدو”، تتعمد إحضار الأسرى الأطفال للزيارة وأيديهم وأقدامهم مقيدة، ومعصوبي الأعين ورؤوسهم مغطاة بأكياس سوداء، وقالت “بعد أن يُحْضَر إلى غرفة الزيارة، تُفَكّ العصبة عن عينيه، وتقييد الأيدي بطريقة يصعب عليهم حمل الهاتف، مع بقاء القيود بالقدمين، وعلى الرغم من مطالبات الطواقم القانونية بضرورة فك القيود أثناء الزيارة، إلا أنّ إدارة السّجن ترفض تقديم ذلك”.

وأوضحت أن من ضمن الإجراءات التي نقلتها محامية الهيئة عقب زيارتها للأطفال الأسرى مؤخراً بأن غرف السجن تفتقر للحد الأدنى من المعايير الدولية لحقوق الأطفال وحقوق الأسرى، لافتة إلى أنه تنعدم داخلها النظافة، فيما تنتشر فيها الحشرات، ولا تتوفر بداخلها تهوية وإنارة مناسبة.

وأكدت أن الأطفال الأسرى يتعرضون يومياً للإساءة اللفظية والضرب والعزل والتحرش الجنسي، والعقوبات الجماعية.

وفي السياق، أكد مكتب إعلام الأسرى، أن سلطات السجون تواصل التصعيد بحق أسيرات “سجن الدامون”، حيث لا تزال إدارة السجن تواصل سياستها القمعية بحق الأسيرات دون أي تحسن في ظروف الاحتجاز.

وأشار المكتب إلى أنه يوم الأحد الماضي، شهد السجن حملة قمع استهدفت الأسيرات في غرفتي 2 و5 بذريعة العثور على قلم أو خيوط، وأنه ️خلال عملية القمع، تعرضت الأسيرات للإهانة وسُحبن إلى الساحة مكبلات الأيدي.

وأوضح أنه خلال العقوبات التي فرضت على الأسيرات، تم تصويرهن بوجود الكلاب البوليسية، حيث أُخرجت بعضهن دون حجاب، في انتهاك صارخ لخصوصيتهن وكرامتهن، كما ️فُرضت عقوبة جماعية تمثلت في الحرمان من “الفورة” لمدة أسبوع، مع السماح بالخروج لمدة ربع ساعة فقط يوميًا لقضاء الحاجة، في إطار سياسة إذلال واضحة للنيل من إرادتهن.