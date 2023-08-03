 الأسرى الإداريون يشرعون بخطوات احتجاجية تمهيدا لـ “المواجهة الشاملة” رفضا لجريمة اعتقالهم بدون تهم

غزة – “القدس العربي”:

في سياق مواجهة سياسة الاعتقال الإداري، بسبب ارتفاع عدد المعتقلين الفلسطينيين بدون تهم، شرع أسرى جدد بتنفيذ خطوات احتجاجية، قد تصل في نهايتها، حال لم تستجب إدارة السجون لمطالبهم، إلى حد الإضراب المفتوح عن الطعام.

وشرع الأسرى الإداريون في “سجن عوفر”، في “خطوات عصيان”، وفقًا لبرنامج تم إقراره من جميع الفصائل، حيث ستكون هذه الخطوات تمهيدًا لإقرار برنامج أوسع ينخرط فيه جميع المعتقلين الإداريين في السجون.

وأوضح نادي الأسير، أن هذه الخطوات التمهيدية تتمثل في تأخير الخروج إلى العدد اليومي الأمني، وخروج مجموعة من المعتقلين الإداريين إلى الزنازين، وإرجاع وجبات الطعام.

وأشار في الوقت ذاته إلى وجود نحو 60 معتقلًا إداريا يواصلون منذ العام الماضي مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال، وهي إحدى أهم الخطوات التي سعى المعتقلون الإداريون على ترسيخها، في مواجهة جريمة الاعتقال الإداري، ومحاكم الاحتلال التي شكّلت وما زالت، الذراع الأهم في ترسيخها.

وأكد نادي الأسير، أن هذه الخطوات تأتي في ظل التصاعد غير المسبوق في جريمة الاعتقال الإداري، واتساع دائرة الاستهداف. ووفقًا للمعطيات التي تابعتها المؤسسات خلال شهر يوليو/تموز المنصرم، فقد يصل عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو 1200 معتقل إداري.

وقال مركز حنظلة المختص في شؤون الأسرى، إن 16 أسيرا باشروا صباح الخميس، في خطوات احتجاجية في “سجن عوفر”.

ولفت إلى أن هؤلاء الأسرى قرروا أيضا ضمن برنامج التصعيد، تأخير الدخول من “الفورة” يوم السبت المقبل، بينما سيشهد يوم الأحد إرجاع وجبتين من الطعام في السجون كافة.

وبحسب البرنامج الاحتجاجي، فإنه سيتم تأخير الخروج والدخول من وإلى الفورة، يوم الثلاثاء المقبل، احتجاجا ضد إدارة مصلحة السجون والإجراءات القمعية التي تتخذها بحق الأسرى.

ويأتي ذلك ضمن تحركات الأسرى المستمرة ضد سياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق المعتقلين.

ومن المقرر أن يصعّد الأسرى الإداريون خطواتهم لتصل إلى حد الإضراب عن الطعام، استكمالا لمخططهم السابق الذي أعلن عنه قبل ثلاثة أشهر.

والاعتقال الإداري هو احتجاز تعسفي من دون تهمة أو محاكمة، ومن دون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، حيث باتت دولة الاحتلال، هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذّرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم “ملفات سرية” لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجّهة إليه، وغالبًا ما يتعرّض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدّة ثلاثة أشهر أو ستّة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة.

وتؤكد مؤسسات الأسرى، أن عدد المعتقلين إداريا فاق ما كان في السنوات الماضية، وأن عددهم وصل إلى ما كان عليه في العام 2003، في ذروة “انتفاضة الأقصى”، وتشتكي من أن هناك أسرى أعيد اعتقالهم بعد أسبوعين من الإفراج عنهم.

والجدير ذكره، أن سلطات الاحتلال لا تزال تصعّد من هجماها ضد الأسرى، وتقوم بالتنغيص عليهم والتنكيل بهم، من خلال السياسات الجديدة التي فرضها وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، والتي كان آخرها إصداره قرار بتعديل قانون يمنع الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين.

إلى ذلك، فقد أعربت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عن قلقها من استمرار الهجمة الشرسة التي تنتهجها حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأدواتها بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وقالت إنها “تعكس حقيقة التطرف الصهيوني”، لافتا إلى أن هذه الخطوات التنكيلية رافقت تشكيل الحكومة اليمينية المتطرفة منذ بدايتها، الداعية علنا إلى الانتقام من الشعب الفلسطيني ومناضليه وأسراه .

وأوضحت الهيئة بأن المعتقلين لم يسلموا من الاعتداء المباشر عليهم سواء بالضرب، أو باستخدام الهراوات وأعقاب البنادق، وإطلاق قنابل الغاز والصوت والرصاص الحي والمطاط، بالإضافة إلى التنكيل من اللحظات الأولى لاعتقالهم.

وطالبت الهيئة المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل الفوري والعاجل لوقف هذه الاعتداءات الهمجية الإجرامية المتكررة التي يتعرض لها الفلسطينيون خلال عمليات اعتقالهم واقتيادهم والتنكيل بهم من قبل جيش الاحتلال، وتوفير الحماية لهم .

وتعتقل سلطات الاحتلال نحو 5 آلاف أسير فلسطيني، بينهم نساء وأطفال وكبار في السن، ومن بين العدد الإجمالي هناك أسرى يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة، ويشكو جميعهم من سوء المعاملة، ومن تعرضهم للإهانة والتعذيب، فيما هناك العديد منهم محرومون من زيارة الأهل، ويقبع آخرون في زنازين عزل انفرادي.

وفي السياق، ذكر نادي الأسير، أن المعتقل الإداريّ رامي غانم (33 عامًا)، يعاني من تفاقم سوء وضعه الصحي، فيما تواصل إدارة سجون الاحتلال المماطلة في علاجه، حيث يعاني إصابة جرّاء حادثة تعرض لها قبل اعتقاله، وكان من المقرر أن يُجري عملية في البطن، إلا أنّ الاحتلال باعتقاله حرمه من إجرائها، واستكمال علاجه اللازم.

وقال نادي الأسير، إنّ غانم المعتقل منذ 7 شباط/فبراير 2023، صدر بحقّه أمرا اعتقال إداريّ، مدة كل أمر أربعة شهور، وهو بحاجة إلى إجراء العملية، خاصة أن أعراضًا صحية أكثر خطورة بدأت تظهر عليه.

وذكر نادي الأسير أنّ المعتقل غانم هو أسير سابق أمضى سنوات في سجون الاحتلال، وهو متزوج وأب لطفلين.