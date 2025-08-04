الأسرى الفلسطينيون يشتكون من الإهمال الطبي والتعذيب والطعام الفاسد

غزة – “القدس العربي”:

وثقت هيئة شؤون الأسرى والمحررين شهادات جديدة عن مأساة الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، جراء التعذيب والإهمال الطبي، وتعمد تقديم سلطات السجون الإسرائيلية لهم طعاما فاسدا.

وذكرت الهيئة أن محاميها زار عددًا من الأسرى في “سجن النقب”، للاطلاع على أوضاعهم الصحية والمعيشية، حيث التقى خلال الزيارة، بالأسير عمرو منصور (38 عامًا)، والمعتقل إداريًا منذ 28 يناير الماضي.

وفي إفادته ذكر هذا الأسير أنه تم تحويله للاعتقال الإداري دون تحقيق أو معرفة أسباب احتجازه، وأنه تم تمديد اعتقاله مرتين كل مرة ستة أشهر، دون تسليمه قرار التثبيت الأخير.

وأوضح أن يعاني من مرض الشقيقة، وقد تعرض لنوبات متكررة داخل السجن دون تلقي العلاج اللازم، رغم معرفة إدارة السجن بحالته.

وقالت كذلك إنه كحال الكثير من الأسرى يعاني من مرض “الإسكابيوس” وظهور بثور مليئة بالصديد “دمامل” في جسده، دون تقديم أي رعاية طبية تُذكر، مضيفًا أنه حتى عند نقله للعيادة، يتم تسجيل اسمه فقط دون تلقي علاج فعلي.

وخلال الزيارة التقى المحامي بعدد من الأسرى، الذين أكدوا أنهم يتمتعون بصحة مستقرة.

تسود حالة من الرعب والخوف بين الأسرى بسبب التنقلات المستمرة، وانعدام الاستقرار، والحرمان من الحد الأدنى لمقومات الحياة، الى جانب تعرضهم لمعاملة مهينة

وأوضح أنه فيما يتعلق بالأوضاع العامة في السجن، أكد الأسرى الذين التقاهم أنها “غير مسبوقة”، حيث تسود حالة من الرعب والخوف بين الأسرى بسبب التنقلات المستمرة، وانعدام الاستقرار، والحرمان من الحد الأدنى لمقومات الحياة، إلى جانب تعرضهم لمعاملة مهينة، وتفتيشات مذلة، وتقييد للأيدي للخلف، وإجبارهم على الركوع أثناء العدّ أو التفتيش، بالإضافة إلى تقليص كميات الطعام المقدّم وغياب النظافة.

واشتكى الأسرى من الغرف المكتظة، حيث تضم كل غرفة بين 10 إلى 12 أسيرًا، وقد تحوّلت فعليًا بسبب هذا العدد إلى زنازين، مع قلة في الأغطية والملابس، وعدم توفر المستلزمات الأساسية.

وتُمنح سلطات السجن “الفورة” مرة كل أسبوع إلى أسبوعين، لمدة تتراوح بين 15 إلى 30 دقيقة، بالكاد تكفي للاستحمام.

و”الفورة” يسمح فيها بخروج الأسرى من غرف اعتقالهم وفق حراسة مشددة، ويتم وضعهم في ساحة ضيقة لروية أشعة الشمس، والمشي وممارسة الرياضة.

كما اشتكى الأسرى من سوء الطعام المقدم لهم كما ونوعا، وقالوا إنه أحيانًا يقدم طعام غير صالح للاستهلاك، مما أدى إلى إصابة معظم الأسرى بنقص حاد في الوزن يتراوح بين 20 إلى 30 كيلوغرامًا.

وتفتقر أقسام السجون إلى السكر والملح والشاي والقهوة والسجائر والأدوية والمعلبات، وحتى الماء الساخن.