الأسرى الفلسطينيون يقررون الإضراب عن الطعام لوقف إجراءات التضييق عليهم

رام الله- “القدس العربي”:أعلنت لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة الفلسطينية، الأحد أنها قررت الشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام يوم الخميس المقبل.

وطالبت اللجنة في بيان لها، بوقف كل القرارات والسياسات المتخذة من أجل التضييق على الأسرى وشروطهم الحياتية، وكذلك إعادة كل ما تم سلبه من حقوق خلال الفترة الماضية. وقالت”سنجعل من شهر سبتمبر الحالي عنوانًا وشهراَ جامعاً لأقدس قضيتين، مسرىً انتفض من أجله شعبنا قبل ثلاثة وعشرون عاماً، وأسرى سينتفضون معهم شعبهم هذا العام حتى تحقيق حرية أسرانا ومسرانا”.

وتابعت “حقوقنا التي نعيش في ظلها انتزعناها بدمائنا… بالتالي هي ليست محل تفاوضٍ أو تنازلٍ عنها”، وأكدت أن “المعركة مع هذا المحتل معركة مفتوحة ولا نكاد نطوي صفحة حتى نفتح أخرى، فالجاهزية والاستنفار هي خيارنا الثابت ما دام الاحتلال قائم على أرضنا وصدورنا”.

وكان الوزير المتطرف ايتمار بن غفير قرر يوم الجمعة الماضي ، تقليصًا كبيرًا في زيارات الأسرى الفلسطينيين في السجون، إذ حوّلها من زيارة شهرية إلى زيارة كل شهرين، على أن يسري القرار بدءًا من الأحد، وفق ما أوردته صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية .