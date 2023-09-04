الأسرى يغلقون الأقسام ويرفضون الطعام استعدادا للإضراب والتصدي لعقوبات بن غفير

غزة – “القدس العربي”:

شرع الأسرى في دق أبواب الزنازين، ونفذوا عدة خطوات احتجاجية وصولا للإضراب المفتوح عن الطعام، الذي تقرر أن يبدأ يوم 14 من الشهر الجاري، رفضا للعقوبات التي فرضها عليهم الوزير المتطرف ايتمار بن غفير، في وقت ارتفعت فيه حدة التوتر في السجون، وخاصة في “سجن ريمون”، بعد استدعاء إدارة ذلك السجن للوحدات الخاصة.

بداية خطوات الاحتجاج

بداية الخطوات الاحتجاجية تمثلت في قيام الأسرى في “سجن عوفر” بحل التمثيل التنظيمي، وهو ما يعني إعطاء الفرصة لكل أسير، لتنفيذ ما يريد من خطوات احتجاجية قد تصل لمهاجمة السجانين، رفضا للعقوبات.

كذلك قام أسرى “سجن عوفر” بإغلاق الأقسام، وإعادة وجبات الطعام، بعد قرار سلطات السجون نقل أسرى من ذوي المحكوميات العالية وقيادات من الحركة الأسيرة من “سجن نفحة” إلى أقسام جديدة في سجنهم، وعقب قيام إدارة ذلك السجن، بفصل أقسام الأسرى وعزلها عن بعضها البعض، في خطوة تريد من خلالها تفريق جهد الأسرى الجماعي.

وترافق ذلك مع توتر شديد يشهده “سجن ريمون”، بين الأسرى هناك وإدارة سجون الاحتلال، حيث أكدت هيئة شئون الأسرى ونادي الأسير، أن إدارة السجون استدعت وحدات كبيرة من القوات الخاصة، وأن والأوضاع ذاهبة نحو التدهور.

فعاليات إسناد

إلى ذلك فقد تواصلت الفعاليات الاسنادية للأسرى في المناطق الفلسطينية، ونظمت لجنة الأسرى في غزة وقفة أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة، شارك فيها قادة الفصائل وعوائل الأسرى، ورفعوا خلالها صورا للمعتقلين، ولافتات تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف هذه الإجراءات التنكيلية، والتي تتنافى مع القانون الدولي الانساني.

وأكدت حركة حماس، أن الحرب المفتوحة على الأسرى بقرارات حكومية إسرائيلية إجرامية “لن تكسر إرادتهم ولن تؤثر في معنوياتهم”، وأكدت على وقوف الشعب الفلسطيني بأكمله إلى جانبهم “في معركة الحرية والتصعيد المرتقب ضد إدارة سجون الاحتلال بعد إعلانهم الإضراب المفتوح عن الطعام منتصف الشهر الجاري”.

كما أكدت حركة فتح، على أن إجراءات منظومة الاحتلال القمعيّة “لن توهن إرادة أسرانا وأسيراتنا في معتقلات الاحتلال”، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تعبّر عما وصلت إليه منظومة الاحتلال من تآكل، جعلها تتخذ هذه الإجراءات الانتقامية التي تعبّر عنها حكومة الاحتلال المتطرّفة.

إلى ذلك فقد أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، أن قضايا الأسرى تحظى بالأولوية التي تليق بنضالهم وصمودهم في جميع مجالات الحراك السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي، الذي تقودها بتوجيهات من الرئيس محمود عباس.

إضراب الإداريين

إلى ذلك، يواصل أربعة معتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضا لاعتقالهم، من بينهم ثلاثة إداريين، وهم كايد الفسفوس وسلطان خلوف المضربان منذ 33 يوما، حيث يحتجز الأول في زنازين “سجن النقب” والثاني في زنازين “سجن الجلمة.

كما يواصل الأسير الإداري عبد الرحمن إياد براقة (24 عاما) إضرابه منذ 26 يوما، وهو معتقل منذ 30 أبريل/ نيسان، ومحتجز في “سجن ريمون”.

كذلك يواصل الأسير ماهر الأخرس (52 عاما) من بلدة سيلة الظهر بجنين، إضرابه منذ 13 يوما، وهو أسير سابق أمضى خمس سنوات في سجون الاحتلال، كان آخرها عام 2020، وشرع خلاله بإضراب مفتوح عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري واستمر لمدة 103 أيام، وهو متزوج وأب لستة أبناء، علمًا أنه محتجز في زنازين معتقل “الجلمة”.