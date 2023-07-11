الأسرى يقررون الاحتجاج ضد إدارة السجون ويلوحون بالإضراب

غزة – “القدس العربي”:

قرر الأسرى الفلسطينيون في “سجن عوفر”، القيام بخطوات احتجاجية، كما لوح أسرى “سجن النقب” بالإضراب، رفضا لإجراءات إدارة السجون الإسرائيلية ضدهم.

معاملة مهينة

وذكر نادي الأسير، في بيان، أن الأسرى في ذلك السجن، قرروا إغلاق الأقسام، وإعلان حل الهيئات التنظيمية، كخطوة أولية، احتجاجًا على التفتيشات اليومية، والمماطلة في تأخير إدخال أهالي الأسرى خلال الزيارة، والنقص الكبير في الملابس، والعقوبات اليومية بحقّهم، وذلك مع ارتفاع أعداد المعتقلين الجدد، وعدم توفير الاحتياجات الأساسية لهم.

وتتعمد إدارة سجون الاحتلال ممارسة كل أساليب الضغط والتنكيل، ضد الأسرى الفلسطينيين، وتحرمهم من أبسط الحقوق التي نص عليها القانون الدولي.

ولذلك تتفاقم معاناة الأسرى في “سجن النقب” الصحراوي، في هذا الوقت، في ضوء الارتفاع المستمر في أعداد المعتقلين، وذلك على الرغم من وجود قرار من محكمة الاحتلال العليا، يحدد المساحة المتاحة لكل أسير في كل غرفة.

وأوضح نادي الأسير، في بيان له، أن المعاناة تفاقمت في هذا السجن، الذي يعتبر من أكبر السّجون المركزية ويبلغ عدد الأسرى فيه نحو 1400 أسير.

وأشار إلى أنه في غالبية الغرف هناك زيادة ما معدلها أسيران، حيث يضطر الأسرى للنوم على الأرض بسبب الاكتظاظ في الغرفة، وذلك في غالبية الأقسام.

وأوضح نادي الأسير أنّ قضية الاكتظاظ أثرت على الأسرى على عدة مستويات، ومناحي الحياة الاعتقالية اليومية لهم.

تلويح بالإضراب

وفي إطار التضييق على الأسرى هناك، نفذت الوحدات الإسرائيلية الخاصة، اقتحاما لقسم 4 في “سجن النقب”، وقامت بإفراغه من الأسرى بصورة استفزازية، وحالة توتر شديدة سادت السجن.

وأعلن مكتب إعلان الأسرى، ان المعتقين في “سجن النقب” يستعدون للشروع بإضراب مفتوح عن الطعام، ردًا على انتهاكات إدارة السجن المتكررة والمتواصلة.

وكانت هيئة الأسرى، ذكرت أن أسرى العزل في “سجن نفحة” الإسرائيلي تجاوزوا “سجن غوانتانامو” سوءا، وأشارت إلى أنهم بسبب سياسات الاحتلال يحرمون حتى من الورقة والقلم ومن الطعام الجيد، ويتعرضون للضرب والتنكيل، ويحرمون من أبسط المعايير الإنسانية والأخلاقية.

ويواصل الاحتلال اعتقال نحو خمسة آلاف أسير فلسطيني، منهم 600 مريض، منهم 40 يعانون أمراضا مستعصية، ومن بين العدد الإجمالي هناك نساء وأطفال وكبار في السن، ويشكو جميعهم من سوء المعاملة، ومن تعرضهم للإهانة والتعذيب، فيما هناك العديد منهم محرومون من زيارة الأهل، ويقبع آخرون في زنازين عزل انفرادي.