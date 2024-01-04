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الأسطول الأمريكي: انفجار قارب حوثي مسير في البحر الأحمر ولا خسائر بشرية

4 - يناير - 2024

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واشنطن: قال قائد بالأسطول الأمريكي إن قاربا حوثيا مسيرا كان محملا بالمواد الناسفة انفجر في البحر الأحمر اليوم الخميس، لكنه لم يكن قريبا من أي سفن تابعة للبحرية الأمريكية أو سفن تجارية بدرجة كافية لإحداث أي أضرار أو خسائر بشرية، واصفا ذلك بأنه هجوم فاشل.

وأضاف نائب الأميرال براد كوبر، الذي يقود القوات البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط، للصحافيين أن الحوثيين شنوا 25 هجوما حتى الآن على السفن التجارية التي تعبر جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، موضحا “لا توجد علامات على أن تراجح سلوكهم غير المسؤول”.

وقال كوبر “اقترب على بعد بضعة أميال من السفن العاملة في المنطقة.. السفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية.. وشاهدنا جميعا انفجاره”.

(رويترز)

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