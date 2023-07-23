الأسيرات الفلسطينيات يعشن أوضاعا حياتية صعبة وسلطات الاحتلال تواصل إهمال الأسرى طبيا 

غزة – “القدس العربي”:

لا تزال سلطات الاحتلال تمعن في تعذيب الأسرى الفلسطينيين، خاصة النساء والمرضى منهم، في ظل زيادة أوضاعهم الحياتية داخل الأسر سوءا.

وطالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، المؤسسات الإنسانية والحقوقية والنسوية، بالتدخل الفوري لوقف الانتهاكات والمضايقات اليومية بحق الأسيرات في “سجن الدامون”.

وأوضحت الهيئة وفقاً لزيارة محاميتها حنان الخطيب لعدد من الأسيرات في السجن، أن الواقع الحياتي هناك “يزداد سوءاً وتعقيداً”.

ويتواجد في ذلك السجن الإسرائيلي 28 أسيرة، بالإضافة الى أسيرتين في “عيادة سجن الرملة”، وأسيرتين في أبو كبير، حيث يبلغ العدد الإجمالي للأسيرات 32 أسيرة.

وضمن مساعي الأسرى لتدبير أمور حياتهم اليومية في السجن، وكذلك ترتيب الأوضاع التنظيمية، جرى الإعلان عن اختيار حركة فتح قيادة جديدة لأسراها في السجون، يقودها عضو اللجنة المركزية للحركة مروان البرغوثي.

وتضم هيئة قيادة حركة فتح في السجون وفق ما نشرت تقارير محلية كلا من زكريا الزبيدي، وعمر خرواط، وماجد المصري، وضياء الآغا، وحسام شاهين، ونصر أبو حميد، وناصر سويلم، وأيمن العواودة، ورمزي عبيد، ومحمد أبو الرب، ومسلمة ثابت، وفلاح السوداني، ومحمد أبو سريس، ويوسف الشمالي.