الأسيرة الصحافية رولا حسنين: حضنت الوسادة بالسجن شوقا لرضيعتي ـ (صور وفيديو)

رام الله ـ قيس أبو سمرة

تقول الفلسطينية المحررة رولا حسنين (30 عاما)، إنها اعتادت احتضان وسادتها في السجن عوضا عن طفلتها، علها تجد شعورا يصبرها قليلا على فراق طفلتها الرضيعة التي اضطرت لتركها بسبب اعتقالها من قبل القوات الإسرائيلية.

وفي ساعة مبكرة من فجر الاثنين أفرج عن رولا حسنين، ولاقت لحظات لقائها بطفلتها إيلياء التي تركتها وهي بعمر الـ9 أشهر، تفاعلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي.



وقالت حسنين: “كنت في الأسر أعيش خوفا كبيرا حول كيفية اللقاء مع إيلياء، فقد كانت بعمر9 أشهر عند اعتقالي، هي لا تدرك ملامحي تماما، وأنا بعد 3 أشهر فقدت تماما ملامح طفلتي، وكان هذا يشعرني بشعور قهري كيف سأخرج وأقابلها وكيف ستتعرف علي وهل ستتقبلني؟”.

وتابعت: “هذا الشعور شكل حالة صدمة لي وحاولت إقناع نفسي بأن الطفل عندما يغيب عن والديه لا بد أن يعتاد على شخص أخر، ومن الطبيعي أن تكون قد نسيتني وعلي تدريجيا أن أعودها علي”.

كنت في الأسر أعيش خوفا كبيرا حول كيفية اللقاء مع إيلياء، فقد كانت بعمر9 أشهر عند اعتقالي، هي لا تدرك ملامحي تماما، وأنا بعد 3 أشهر فقدت تماما ملامح طفلتي، وكان هذا يشعرني بشعور قهري كيف سأخرج وأقابلها؟

وأضافت: “عند اعتقالي كان أول شهر رمضان لطفلتي بدوني، وفقدت فرحة أول ذكرى ميلاد لها. لأني كنت بالأسر فكانت هذه التواريخ تمر علي مأسوية جدا”.

وكانت القوات الإسرائيلية اعتقلت رولا حسنين في 19 مارس/ آذار الماضي، بعد مداهمة منزلها جنوب بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة.

ووجهت اتهامات للصحافية حسنين بالتحريض على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى أن “الاحتلال كان يتعمد تنغيص الحياة على الأسيرات ويمنع أي أخبار من الخارج عبر منع اللقاء بالمحامين كما يتعمد فصلهن تماما عن عائلاتهن”.

وتابعت بغصة: “كنت يوميا أنام على البرش (السرير) وفي أحضاني وسادة لا أضعها تحت رأسي وإنما في حضني كبديل عن طفلتي لأحاول أن أطبطب على قلبي والشعور بأن هناك شيء بين أحضاني”.

وعن لحظة لقائها بطفلتها قالت: “لا أعتقد أن هناك لغة يمكن أن تعبر عن هذه اللحظة، كانت شبه نائمة واستيقظت على الصوت. كنت بحالة صعبة ولم تتقبلني في البداية”.

وأردفت: “لم تتعرف علي بالرغم من أن الأهل كانوا يطلعونها على الصور ولكن الشخص غير الصور. وبعد الاعتقال تغيرت ملامحنا جراء الظروف التي عشناها في الأسر. وأتمنى أن تتقبلني مع الأيام”.

وعن الساعات الأخيرة في الاعتقال قالت حسنين ” في الفترة الأخيرة ومع قرب التوصل للصفقة منعنا من زيارة المحامي، ثم علمنا بالصفقة بعد زيارة إحدى الأسيرات من قبل محاميها الخميس الماضي”.

وأضافت: “عشنا حالة من الترقب، هل تتم الصفقة أم لا؟ كان لدينا شعور بالخوف نتيجة وجود كلام سابق عن أن الصفقة أوشكت على الإتمام ثم لا شيء يحدث. كنا نرفع سقف التوقعات ولم نفقد الأمل أيضا”.

وتابعت: “عشنا ظروفا صعبة للغاية، تعرضنا للقمع والتنكيل، حرمنا من الملابس الشتوية، وكنا نتعرض للتفتيش حتى الساعات الأخيرة من الإفراج. وصلنا سجن عوفر الإسرائيلي في يوم الإفراج بحالة مأساوية جراء إجراءات الاحتلال والتنكيل بنا”.



وكانت محكمة إسرائيلية أصدرت حكماً على حسنين بالسجن لمدة 11 شهرا وغرامة مالية قدرها 5000 شيكل (حوالي 1400 دولار).

وحسنين صحفية وناشطة فلسطينية متزوجة في محافظة بيت لحم جنوبي الضفة، ويعود أصلها إلى مخيم الجلزون للاجئين شمالي رام الله وسط الضفة الغربية.

وليلة الأحد/ الاثنين، أفرجت إسرائيل عن 90 أسيرة وأسيرا فلسطينيين كلهم من الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، مقابل إطلاق حركة حماس سراح 3 أسيرات مدنيات إسرائيليات.

القوات الإسرائيلية اعتقلت رولا حسنين في 19 مارس الماضي، بعد مداهمة منزلها جنوب بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة.

ووجهت اتهامات للصحافية بالتحريض على وسائل التواصل

وجاء هذا التبادل ضمن مرحلة أولى من اتفاق لوقف إطلاق النار مع حماس بدأت صباح الأحد، بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وإجمالا، تحتجز إسرائيل أكثر من 10 آلاف و400 أسير فلسطيني في سجونها، وتقدر حاليا وجود نحو 96 أسيرا إسرائيليا بغزة، فيما أعلنت حماس مقتل عشرات من الأسرى لديها في غارات إسرائيلية عشوائية.

ويستمر وقف إطلاق النار في مرحلته الأولى 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة.

ومن المقرر أن تطلق حماس في المرحلة الأولى سراح 33 أسيرا وأسيرة إسرائيليين، مقابل أسرى فلسطينيين يتوقف عددهم على صفة كل أسير إسرائيلي إن كان عسكريا (مقابل 50 أسيرا) أم “مدنيا” (مقابل 30 أسيرا).

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الأول الجاري، إبادة جماعية بقطاع غزة، خلّفت أكثر من 157 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

(الأناضول)