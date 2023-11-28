الأسيرة عطاف جرادات: آثار ضرب الاحتلال ما زالت على جسدي

رام الله: قالت عطاف جرادات، إحدى الأسيرات المفرج عنها من السجون الإسرائيلية في الدفعة الرابعة ضمن صفقة التبادل بين حركة “حماس” وإسرائيل، فجر الثلاثاء، إن الأسيرات الفلسطينيات “تعرضن للضرب بشكل مبرح وللإهانة بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي”.

وأضافت: “بعد 7 أكتوبر، تم عزل الأسيرات وأنا شخصيا تعرضت للضرب حتى ترك آثارا على جسدي، وُجّهت لنا الإهانات وتركنا دون فراش وأغطية”.

ولفتت إلى أن السلطات الإسرائيلية حاولت كسر معنوياتنا لكنها فشلت.

الأسيرة المحررة عطاف جرادات تروي للتلفزيون العربي جانبا من معاناة الأسيرات الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال @fadialassa pic.twitter.com/pELQv0y47b — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 28, 2023

وتابعت: “كأني أعيش في حلم بعد عامين من الاعتقال الصعب، أنا اليوم حرة وكسرنا بوابة السجن رغما عن الاحتلال وبإرادة المقاومة”.

ولفتت إلى أن الأوضاع في السجون الإسرائيلية سيئة للغاية، حيث تم سحب كل شيء من غرف الأسيرات.

وقالت: “نحن نعلم أن ثمن حريتنا كبير جدا على حساب دماء شعبنا في قطاع غزة ومنازله التي دمرت”.

وتابعت: “أرفع رأسي بهم عاليا وإن شاء الله يأتي اليوم الذي نرى فيه كل الأسرى قد تحرروا من السجون قريبا”.

وعطاف جرادات (50 عاما) من بلدة السيلة الحارثية قرب جنين شمالي الضفة الغربية، معتقلة منذ عامين، واثنان من أبنائها في السجن.

ويشهد قطاع غزة منذ صباح الجمعة، هدنة إنسانية مؤقتة تضمن وقفا تاما لإطلاق النار، على خلفية اتفاق وصفقة تبادل أسرى عقدت بين حركة “حماس” وإسرائيل، بموجب وساطة قطرية مصرية أمريكية.

وباستكمال عملية تبادل الأسرى الفلسطينيين والرهائن الإسرائيليين في الدفعة الرابعة، تكون إسرائيل أطلقت سراح 150 أسيرا فلسطينيا من سجونها، مقابل إطلاق “حماس” 50 مدنيا إسرائيليا.

وبينما كان مقررا أن تنتهي الهدنة الإنسانية، أمس الإثنين، اتفقت الأطراف المعنية على تمديدها ليومين إضافيين يشهدان الإفراج عن عدد إضافي من الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأكد نادي الأسير الفلسطيني أن 60 امرأة ما زلن حاليا في سجون إسرائيل، بينهن 4 سيدات اعتقلن قبل 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وقالت أماني سراحنة، مسؤولة الإعلام في نادي الأسير للأناضول: “60 أسيرة فلسطينية لا يزلن في السجون الإسرائيلية بينهن 4 معتقلات قبل 7 أكتوبر الماضي”.

وأشارت سراحنة إلى أن السلطات الإسرائيلية اعتقلت 56 سيدة وفتاة بعد 7 أكتوبر ضمن حملة اعتقالات طالت 3260 فلسطينيا.

وأوضحت أن إسرائيل أفرجت عن 33 أسيرة ضمن صفقة التبادل مع حركة حماس خلال الدفعات الأربع على مدار 4 أيام ضمن صفقة التبادل بين إسرائيل وحركة حماس.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن في وقت سابق موافقة الحكومة على إدراج 50 أسيرة فلسطينية في قائمة الأسرى المقرر إطلاق سراحهم حال أفرجت حركة حماس عن محتجزين إسرائيليين من غزة.

وحسب ما أفادت صحيفة هآرتس العبرية فإن “عهد التميمي من ضمن الأسيرات المدرجات على القائمة الإسرائيلية للفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم في مقابل إطلاق سراح رهائن من حماس في المستقبل”.

وكانت القوات الإسرائيلية قد اعتقلت التميمي (23 عاما) في عام 2017 وسُجنت لمدة 8 شهور، قبل أن يعاد اعتقالها يوم 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، من بلدة النبي صالح غربي رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

(الأناضول)