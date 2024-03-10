الأسير باسم خندقجي يواجه المحتل في سجنه وروايته «قناع بلون السماء» تُناقش في بيروت

بيروت – «القدس العربي»: دعا نادي الكتاب في «دار فكر للأبحاث والنشر» إلى مناقشة رواية «قناع بلون السماء» الصادرة في نهاية العام 2023 عن دار الآداب في بيروت. كتب الرواية الأسير في سجون الاحتلال باسم خندقجي. وقد تم توقيعها خلال معرض الكتاب العربي والدولي في بيروت نهاية العام الماضي من قبل الشاعر زاهي وهبي مُكلفاً من الكاتب.

مؤخراً بلغت رواية «قناع بلون السماء» القائمة القصيرة لـ»الجائزة العالمية للرواية العربية. وتزامناً مع هذا الحدث يتعرّض باسم الخندقجي لحملة تحريض من قبل المحتلين وأدواتهم الإعلامية. والهدف النيل من عزيمته ككاتب مميز من قلب السجون الصهيونية. وهو المعتقل منذ سنة 2004، ومحكوم بثلاثة مؤبدات. له من العمر 41 عاماً.

يُذكر أن محور الرواية عالم آثار اسمه نور يقيم في أحد مخيمات رام الله. في يوم وجد في معطف اشتراه من الملابس المستعملة هوية زرقاء. ومنذ تلك اللحظة ارتدى قناع المحتل في محاولة لفهم العقل الصهيوني.

تجري المناقشة في 13 الشهر الجاري الساعة السابعة والنصف مساء، ويتخللها مداخلات للكاتب والناشر اللبناني سليمان بختي. ويشترك في النقاش عبر زوم الدكتور منير الحايك، ويوسف خندقجي شقيق الكاتب ومحرر الرواية. يستضيف هذه المناقشة ملتقى خيرات/شارع مدام كوري/ قريطم.

يُذكر أن لباسم خندقجي عدّة كتب منها رواية «خسوف بدر الدين» وصدرت عن دار الآداب بطبعة أولى سنة 2019، وبطبعة مجددة سنة 2023. وتأتي روايات خندقجي ضمن أدب السجون المميز في السردية الأدبية الفلسطينية.