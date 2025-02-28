الأصفري: لم يُطلب مني تشكيل الحكومة السورية ولم أسع لذلك

دمشق ـ «القدس العربي»: حسم رئيس الأعمال السوري ـ البريطاني، أيمن الأصفري، بشكل نهائي التكهنات بشأن تكليفه برئاسة الحكومة السورية، التي من المفترض أن تعلن خلال أيام بعد انتهاء مدة حكومة تصريف الأعمال.

فقد قال الأصفري في بيان: «في ضوء ما تم تداوله مؤخراً عبر بعض وسائل الإعلام حول تكليفي بتشكيل الحكمة السورية الجديدة، إن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة إذ لم يطلب مني ذلك، ولم أسع له بأي حال».

وتمنى للحكومة المرتقبة «النجاح في أداء المهام والمسؤوليات الموكلة إليها خلال هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ سوريا».

واعتبر أن الظروف الراهنة في سوريا تستدعي «تشكيل حكومة انتقالية قائمة على أسس الكفاءة والتمثيل العادل بحيث تعكس تطلعات جميع أطياف الشعب السوري دون تحيز أو محاصصة على أسس عسكرية أو طائفية أو غيرها».

وزاد: «يجب أن تكون هذه الحكومة فعالة وذات صلاحيات حقيقية وشاملة قادرة على مواجهة التحديات».

وأكد أنه سيكون من أوائل الداعمين لأي حكومة تتشكل وفقا لهذه المعايير».