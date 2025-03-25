الأطفال الأسرى: رحل وليد وخلفه مرمى كرة قدم فارغ

الضفة – «القدس العربي»: رحل الفتى وليد خالد الباشا، 17 عاماً، تاركًا خلفه مرمى كرة القدم فارغاً، حلمٌ كان يراوده طوال حياته، أن يكون حارسَ مرمى شغوف.

كان يتطلع إلى اللعب في أعرق الأندية الرياضية بعد اجتيازه امتحانات الثانوية العامة، لكن الاحتلال الإسرائيلي قتل أحلامه، وأصبح مرماه في سجن “مجدو” الاحتلالي الاسرائيلي في أيلول / سبتمبر الماضي حتى فارق الحياة في 24 آذار / مارس 2025، لتسجل جريمة جديدة في سجل القمع والاعتقال للاحتلال الذي لا يفرق بين طفل وبالغ، يكفي أن يكون فلسطيني ليقتل مع أحلامه داخل السجن أو خارجه.

ومن بلدة سلواد شرق رام الله، كان وليد يعيش طفولته في قلب أحلامه وطموحاته، طالبًا في الثانوية العامة، وموهوبًا في رياضة الكيكبوكسينغ، لكن الاحتلال باغته باعتقالٍ مفاجئ في 30 أيلول / سبتمبر 2024، في ذروة استعداداته لامتحانات التوجيهي، ليجد نفسه في سجون الاحتلال بدلًا من مقاعد الدراسة.

وخلال فترة اعتقاله، عانى وليد من ظروف قاسية، وتعرض للضغوط النفسية والجسدية، وواجه وحشية الاحتلال على مدار أشهر.

يستذكر والده، خالد الباشا، في لقاء مع «القدس العربي» حديثه الأخير مع ابنه عبر منصة «سكايب»، حيث طمأن أحد الأسرى العائلة أن وليد كان في حالة صحية مستقرة، لكن علامات الضعف كانت تفضح معاناته المستمرة.

في السجون، أصيب وليد بمرض (الجرب)، لكن بعد معاناة شديدة، بدا أنه بدأ يتعافى منه، وكان الخبر الذي وصل إلى العائلة في منتصف آذار / مارس 2025، نقلًا عن أحد الأسرى أن وليد في حالة جيدة. ولكن، في صباح 24 آذار / مارس، جاء الخبر المفجع: «استشهد وليد في سجن مجدو».

لم يكن استشهاد وليد إلا حلقة جديدة في سلسلة جرائم الاحتلال الإسرائيلية ضد الأطفال الفلسطينيين، حسب هيئة شؤون الأسرى.

فوليد هو الشهيد رقم 63 في صفوف الأسرى الفلسطينيين منذ بداية حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، التي تعيشها فلسطين منذ تشرين الأول / أكتوبر 2023.

وسجن مجدو معروف بسوء السمعة. ففي شهر شباط / فبراير الماضي، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن «الأسرى الأشبال يعانون من الضرب الوحشي والبرد والتجويع والمرض في سجن مجدو ومركز توقيف المسكوبية وفقا لبيان هيئة الأسرى».

وأفاد محامي الهيئة خلال زيارته لعدد من أسرى سجم مجدو، عن عدة حالات، من بينها حالة «الأسير الشبل أيسر أشرف إبراهيم أبو سبيتان، 17 عاما من بلدة الطور قضاء القدس والمعتقل»، الذي «يعاني من البرد الشديد حيث لا ملابس دافئة أو كافية».

كما تتطرق الهيئة على حالة «الأسير الشبل محمد ياسر حسن درويش، 16 عاما من بلدة العيسوية -قضاء القدس الذي «يعاني من مرض السكابيوس (الجرب) منذ شهر ولا تقدم إدارة السجن له علاج هو وعدد من الأسرى».

ويروي والد الشهيد وليد الباشا: «وليد كان حلماً لكل العائلة، وكان طموحه كبيراً، كان يحلم أن يصبح لاعب كرة قدم، لكنه رحل قبل أن يحقق ذلك الحلم، الاحتلال لا يرحم أطفالنا، ونحن نطالب المجتمع الدولي أن يتحرك سريعاً لوقف هذه الانتهاكات».

وتؤكد إحصائيات أجرتها جهات حقوقية أن أكثر من 350 طفلًا فلسطينيًا ما زالوا معتقلين في سجون الاحتلال، يتعرضون للتعذيب والحرمان من حقوقهم الأساسية.

وأمس الثلاثاء، حذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين رائد أبو الحمص، من خطورة الأوضاع الصحية والحياتية الكارثية التي يعيشها الأسرى القصر «الأطفال» داخل «سحن مجدو»، وقال إنها باتت تهدد حياتهم بشكل حقيقي.

وقال أبو الحمص في تصريح صحافي، إن المعلومات التي توفرت عن واقع الأسرى القصر في السجن، «تجعلنا نعيش حالة من الخوف والقلق والتوتر الدائم عليهم، في ظل تفرد ارهابي منظم من قبل ادارة سجون الاحتلال».

واتهم إدارة سجون الاحتلال أنها تستغل صغر أعمار هؤلاء القصر وضعف بنيتهم الجسدية، وتستخدم التعذيب والترهيب كروتين ثابت في المعاملة اليومية معهم.

وقد حذرت جهات حقوقية فلسطينية من خطورة مرض «الأميبا/ الزحار الأميبي» الذي بدأ ينتشر بين الأسرى في سجن مجدو الإٍسرائيلي وأكدت أن الشهيد وليد خالد أحمد الباشا (17 عاما)، كان مصابًا بمرض الأميبا قبل الإعلان عن استشهاده، علماً أنه كان محتجزًا في قسم 4 في سجن مجدو.

وقال فراس الجبريني، محامي «مركز معلومات وادي حلوة-القدس»، إن شهادة أحد الأسرى الأشبال يقيم في سجن مجدو، وتمكن من زيارته، كشفت أن الشهيد الأسير القاصر كان مصابًا بمرض الأميبا.

وإضافة إلى ذلك، تنتشر بين الأسرى أمراض جلدية مثل «السكابيوس/ الجرب»، ويعانون من ظهور «الدمامل» في مناطق مختلفة من الجسم، بالإضافة إلى معاناة بعضهم من الأكزيما، خاصة في منطقة الوجه، كما أوضح أسرى أشبال للمحامي فراس الجبريني.