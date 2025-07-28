الأعرجي في أربيل على وقع هجوم بطائرة مسيّرة مفخخة

بغداد ـ «القدس العربي»: وصل وفد أمني رفيع يرأسه مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، أمس الإثنين، إلى مدينة أربيل، عاصمة كردستان العراق، لاستكمال التحقيقات المتعلقة بالهجمات التي تعرضت لها منشآت نفطية في الإقليم، تزامناً مع الكشف عن سقوط طائرة مسيرة ملغومة في أحد أطراف المدينة.

ووصل إلى أربيل صباح أمس، في رفقة وفد أمني لتقصي الحقائق بشأن الهجمات التي تعرض لها الإقليم مؤخراً باستخدام طائرات مسيّرة، حيث جرى استقباله في مطار أربيل الدولي من قبل وزير داخلية الإقليم، ريبر أحمد.

ويضم الوفد كلاً من معاون رئيس أركان هيئة «الحشد الشعبي»، ووكيل جهاز المخابرات، والوكيل الأمني لجهاز الأمن الوطني، ومدير مديرية استخبارات جهاز مكافحة «الإرهاب» العراقي.

وأكد الأعرجي أن الهجمات التي استهدفت حقولا ومنشآت نفطية في إقليم كردستان باستخدام الطائرات المسيّرة «تضر بسمعة واقتصاد العراق».

وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع أحمد، إنه «بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، عقدت اللجنة التحقيقية المشتركة اجتماعا في محافظة أربيل لمناقشة استهداف الحقول النفطية في إقليم كردستان»، مؤكداً أن السوداني «لديه إصرار كبير على الوصول إلى الجهات المتورطة من خلال اللجنة المكلفة».

وزير داخلية الإقليم ينتقد لجان التحقيق: لم تحدّ من الاعتداءات

وأضاف أن «هذه الأعمال التخريبية تعد استهدافاً مباشرا للاقتصاد الوطني، وتسيء إلى سمعة العراق محلياً وإقليمياً ودولياً»، لافتا إلى «أننا سوف نصل إلى الفاعلين الحقيقيين، ليكون مصيرهم القضاء».

ووفق الأعرجي فإن «الحكومة العراقية أدنت هذه الاستهدافات بأشد العبارات، سواء في داخل الإقليم أو خارجه»، مؤكداً أن «أمن العراق واحد، ويجب ان نعمل معا من أجل حماية سيادة البلاد وأمنه».

وقدم «الشكر والتقدير لحكومة إقليم كردستان على التعاون الكبير الذي قدمته»، لافتا إلى أن «قوة الإقليم هي من قوة بغداد، وقوة العراق الاتحادي الفيدرالي، وأي استهداف للمصالح الاقتصادية في العراق يمثل استهدافا لمصالح البلاد، ويلحق الضرر بالشعب العراقي وبمصالح الحكومة العراقية».

ومضى بالقول: «ناقشنا خلال الاجتماع المعلومات المتوفرة لدى الإقليم، وكذلك لدى الجهات الاتحادية، وسيتم تشكيل لجان فنية مشتركة للوصول إلى الحقيقة»، موضحا أن «هدفنا الأساس هو تحقيق أمن واستقرار البلد، وملاحقة المعتدين ومحاسبتهم».

فيما أعلن أحمد أن الهجمات المتكررة بالطائرات المسيّرة التي استهدفت في الفترة الماضية مواقع نفطية داخل الإقليم باتت تشكّل «تهديداً خطيراً» للسلم والأمن.

وقال خلال المؤتمر الصحافي المشترك إن «الوفد الذي وصل أمس إلى أربيل يضم ممثلين عن معظم المؤسسات الأمنية والعسكرية العراقية، بهدف إجراء تحقيق مشترك مع لجنة الإقليم حول الهجمات الأخيرة»، مبيناً أن «هذه ليست المرة الأولى التي تُشكّل فيها لجان مماثلة، إذ سبق أن أُنجزت تحقيقات كاملة لكن من دون أي إجراءات أو قرارات حاسمة تحد من هذه الاعتداءات».

وأضاف: «نأمل أن تكون هذه اللجنة الحالية هي الأخيرة، وأن تتمكن من كشف الحقائق للطرفين، وتحديد الجهات المسؤولة عن تلك الهجمات لتسليمها إلى الحكومة الاتحادية كي تُتخذ بحقها الإجراءات القانونية والأمنية، حتى لا يبقى إقليم كردستان هدفاً سهلاً».

وشدد الوزير الكردستاني على وجوب «وضع حدّ نهائي للجماعات التي تتجاوز الحدود وتستهدف الاستقرار، ونحن نقدّم كل أشكال التعاون مع هذه اللجنة، وبتوجيه مباشر من رئيس الحكومة مسرور بارزاني تم إلزام جميع المؤسسات في الإقليم بتزويدها بكامل الوثائق والمعلومات المطلوبة لتسهيل عملها وصولاً إلى إنهاء هذه التهديدات».

وفي وقت سابق أمس، أعلن جهاز مكافحة «الإرهاب» في إقليم كردستان، أن طائرة مسيرة مفخخة سقطت في ناحية رزكاري التابعة لأربيل.

وقال في بيان صحافي مقتضب إن «طائرة مسيّرة مفخخة سقطت صباح اليوم (أمس) في ناحية رزكاري التابعة لقضاء خبات في محافظة أربيل»، مبيناً إن «الحادث لم يسجل أي خسائر بشرية».