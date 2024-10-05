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“الأعنف” منذ 5 شهور.. قصف جوي ومدفعي إسرائيلي شمال غزة- (فيديو)

5 - أكتوبر - 2024

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غزة: قصفت مقاتلات إسرائيلية وآليات مدفعية، مساء السبت، بشكل مكثف مناطق متفرقة في محافظة شمال قطاع غزة، هو “الأعنف” منذ نحو 5 شهور.

وتركزت هذه الغارات على مناطق “شرق جباليا، وتل الزعتر ومحيط محطة حمودة، وشرق المستشفى الإندونيسي”.

وأطلقت الآليات المدفعية قذائفها بشكل متواتر “على المناطق الشمالية الغربية لمحافظة شمال غزة”.

وأشار شهود عيان إلى أن القصف الإسرائيلي المكثف لمحافظة الشمال غير مسبوق منذ مايو/ أيار الماضي، حينما نفذ الجيش آخر توغل بري لمخيم جباليا في 12 من ذلك الشهر.

وفي الوقت ذاته، أفاد شهود عيان بأن مقاتلات إسرائيلية نفذت مرتين أحزمة نارية بعشرات الغارات المتتالية على منطقتين شمال القطاع.

وقبل أقل من ساعتين، “استُشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف استهدف منزلا لعائلة عبد الله في مخيم جباليا”.

ويتواصل القصف الإسرائيلي على مناطق مختلفة في قطاع غزة، خاصة مخيم النصيرات الذي أنذره الجيش بالإخلاء صباح السبت.

ويسفر هذا القصف عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين بينهم أطفال ونساء.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 138 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل حرب الإبادة بغزة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(الأناضول)

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  1. يقول احمد:
    أكتوبر 5, 2024 الساعة 8:57 م

    ما هذا الانطباح والخذلان يا أيتها الدول المسلمة والدول العربية تركتم غزه للسفاح النتن ياهو والان تركتم ايضاً لبنان إلا تشعرون بشيء من الخجل والخذلان ؟؟؟

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  2. يقول إبسا الشيخ:
    أكتوبر 5, 2024 الساعة 10:18 م

    حسبنا الله ونعم الوكيل

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