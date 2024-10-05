“الأعنف” منذ 5 شهور.. قصف جوي ومدفعي إسرائيلي شمال غزة- (فيديو)

غزة: قصفت مقاتلات إسرائيلية وآليات مدفعية، مساء السبت، بشكل مكثف مناطق متفرقة في محافظة شمال قطاع غزة، هو “الأعنف” منذ نحو 5 شهور.

القصف العنيف على شمال قطاع #غزة لا يتوقف، هناك تصعيد صهيوني كبير للغاية على القطاع وكأننا الأيام الأولى للحرب.. ياااااا رب لطفك pic.twitter.com/B2aRutPVjW — أدهم أبو سلمية 🇵🇸 Adham Abu Selmiya (@adham922) October 5, 2024

غارات صهيونية عنيفة على شمال قطاع غزة ، مساء السبت pic.twitter.com/C2fbcwF9QR — خبرني – khaberni (@khaberni) October 5, 2024

وتركزت هذه الغارات على مناطق “شرق جباليا، وتل الزعتر ومحيط محطة حمودة، وشرق المستشفى الإندونيسي”.

وأطلقت الآليات المدفعية قذائفها بشكل متواتر “على المناطق الشمالية الغربية لمحافظة شمال غزة”.

استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزل عائلة البنا في جباليا البلد شمال غزة، مما تسبب في دمار كبير.

تستمر فرق الدفاع المدني والأهالي في البحث عن المفقودين تحت الأنقاض بعد استهداف المنزل بصاروخ مباشر، بينما تتواصل الجهود لإخماد الحريق. pic.twitter.com/XwG3RPZYGG — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) October 5, 2024

عاجل الطائرات الحربية الإسرائيلية تنفذ غارات جوية متواصلة مستهدفة غرب مخيم جباليا وجباليا البلد وبيت لاهيا شمال قطاع غزة. pic.twitter.com/ac7ULl16Uh — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) October 5, 2024

وأشار شهود عيان إلى أن القصف الإسرائيلي المكثف لمحافظة الشمال غير مسبوق منذ مايو/ أيار الماضي، حينما نفذ الجيش آخر توغل بري لمخيم جباليا في 12 من ذلك الشهر.

وفي الوقت ذاته، أفاد شهود عيان بأن مقاتلات إسرائيلية نفذت مرتين أحزمة نارية بعشرات الغارات المتتالية على منطقتين شمال القطاع.

وقبل أقل من ساعتين، “استُشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف استهدف منزلا لعائلة عبد الله في مخيم جباليا”.

ويتواصل القصف الإسرائيلي على مناطق مختلفة في قطاع غزة، خاصة مخيم النصيرات الذي أنذره الجيش بالإخلاء صباح السبت.

ويسفر هذا القصف عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين بينهم أطفال ونساء.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 138 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل حرب الإبادة بغزة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(الأناضول)